Friedenswallfahrt der Soldaten

27 Vereine, vornehmlich Soldaten- und Kriegerkameradschaften aus der gesamten Region, beteiligten sich mit ihren Fahnenabordnungen an der Friedenswallfahrt des Bayerischen Soldatenbundes (Kreisverband Rhön-Grabfeld) in Burglauer. Die Soldaten- und Reservistengemeinschaft verband die Friedenswallfahrt mit ihrem 140 . Vereinsjubiläum und freute sich über die vielen Gäste in der Rudi-Erhard-Halle.



Als ein kostbares Gut bezeichnete Günter Neundorf (Merkershausen), Kreisvorsitzender des Bayerischen Soldatenbundes im Kreis Rön-Grabfeld, beim Festakt am Kriegerdenkmal den Frieden in der Welt. Es gelte, nicht nur Kriege zu verhindern, sondern auch dem Unfrieden und der Gewalt auch in unserem Land aktiv entgegen zu stehen. Mit der Friedenswallfahrt würden die Soldaten und Reservisten Jahr für Jahr ein Bekenntnis zum Frieden abgeben.



Kranz niedergelegt

Otto Jahrsdörfer vom Verband der Reservisten der Deutschen Bundeswehr betonte, dass man nicht nur der Soldaten und Soldatinnen, die für ihr Heimatland ihr Leben gelassen haben, erinnere, sondern aller Opfern von kriegerischen Auseinandersetzungen. Beide legten am Kriegerdenkmal zur Erinnerung an alle Opfer von Gewalt einen Kranz nieder. Bürgermeister Kurt Back stellte in der Festhalle heraus, dass die Kameradschaft als der älteste Verein in der Gemeinde früher wie heute das gesellschaftliche Leben in der Gemeinde bereichert. Als "verdienstvoll" sah Back das Engagement des Vereins für die junge Generation, bei der der hohe Wert eines friedvollen Miteinanders vermittelt werde. Er sei überzeugt, dass die Kameradschaft auch künftig das Bewusstsein für die Sinnlosigkeit und Unmenschlichkeit kriegerischer Auseinandersetzungen schärfen werde.



Oskar Katzenberger, Vorsitzender der Soldaten- und Reservistenkameradschaft Burglauer, freute sich besonders, zum 140 jährigen Gründungsjubiläum den Kreisvorsitzenden Günter Neundorf des Bayerischen Soldatenbundes, Otto Jahrsdörfer vom Reservistenverband der Bundeswehr und Gerhard Bauer als Vertreter des Volksbund der Deutschen Kriegsgräberfürsorge sowie die lokalen Vertreter der Gemeinde und Vereine begrüßen zu können.



Gegründet 1876

Beim Blick in die Chronik nannte er als wahrscheinliches Gründungsjahr 1876. Dieses Datum ist auf der alten Vereinsfahne zu finden. Die ersten schriftlichen Aufzeichnungen sind erst im Jahr 1937 wieder zu finden. Doch auch im Gemeindearchiv sind Hinweise auf Aktivitäten der Kameradschaft verzeichnet. 1899 wurde an die Veteranen der Gemeinde die Kaiser-Wilhelm-Medaille überreicht, als ältestes Zeugnis des hiesigen Veteranen- und Kriegervereins dient ein ehrendes Andenkenbild aus dem Jahr 1932, auf dem die Namen aller Kriegsteilnehmer, Gefallenen und Vermissten verzeichnet sind. 1934 zählte der Verein 118 Mitglieder, als er 1952 nach den schrecklichen Kriegsjahren wieder ins Leben gerufen wurde, traten ihm 43 Mitglieder bei. Früher wie heute nimmt die Kameradschaft, deren Mitgliederzahl sich mittlerweile um die 70 Mitglieder eingependelt hat, an allen örtlichen Veranstaltungen aktiv teil.



Wichtig ist der Kameradschaft die würdevolle Gestaltung des Volkstrauertages, die Teilnahme an den jährlichen Haussammlungen für die Kriegsgräberfürsorge sowie die Friedenswallfahrten, die sich der Pflege von Kriegsgräber auf der ganzen Welt widmet. Auch bei den Faschingsumzügen ist man aktiv beteiligt, veranstaltet Vereinsausflüge und engagiert sich im Kreisverband des Soldatenbundes.



Musikalisch gestalteten die Lauertaler Musikanten unter ihrem Dirigenten Hubert Ziegler das Vereinsjubiläum, mit einem Gottesdienst, geprägt von eigenen, sehr persönlichen Erinnerungen an unruhige Kriegs- und Nachkriegszeiten hatte Pfarrer Albin Lieblein die zahlreichen Gottesdienstbesucher trefflich eingestimmt.