Fremde Kulturen und Menschen kennenlernen

Ein Gebet wandert über 24 Stunden lang um den Erdball und verbindet Frauen in mehr als 100 Ländern weltweit. Es ist die Idee des Weltgebetstages der Frauen, der am Freitag stattfand. Über Konfessionen und Landesgrenzen hinweg engagieren sich christliche Frauen in der Bewegung. So wurde der Weltgebetstag in den letzten 130 Jahren zur größten Basisbewegung christlicher Frauen.



In Poppenlauer wird dieser Tag schon 43 Jahre als ein ganz besonderer Tag gefeiert. Eine, die schon jahrelang sich aktiv am Geschehen beteiligt, ist Christine Schwind: "Bei dieser Veranstaltung mache ich gerne mit und beschäftige mich immer wieder mit der Lebenssituation von Frauen in einem Land, das ich häufig nicht kenne und lerne damit auch fremde Kulturen und Menschen kennen." Sowohl im Gottesdienst in der katholischen Kirche, als auch anschließend bei einem Beisammensein im evangelischen Gemeindehaus war dieses Jahr alles fokussiert auf den kleinen südamerikanischen Staat "Surinam", mit dem Leitthema "In Dankbarkeit der Mutter Erde".



Lesungen, Texte aus der Bibel und passende Lieder

Auf dieses Land sind dann auch die Lesungen und Texte aus der Bibel sowie die passenden Lieder zugeschnitten. "Die Gesänge sind entsprechend der Länder manchmal sogar exotisch und sehr temperamentvoll", sagt Irma Gessner, ebenfalls eine Mitorganisatorin. Eigentlich heißt es seit einigen Jahren nur noch Weltgebetstag und nicht mehr Weltgebetstag der Frauen. Er wird zwar weiterhin von Frauen gestaltet und auf deren Unterdrückung hingewiesen, aber der Hintergrund war, dass auch Männer den Gottesdienst besuchen. "Da besteht aber anscheinend noch eine Hemmschwelle", so Irma Gessner.



Gabi Martens holt ihre Motivation zur Mitarbeit darin, dass mit den eingesammelten Spenden Hilfsprojekte für Mädchen und Frauen unterstützt werden, und dass sie neues von den verschiedenen Ländern erfährt. Martens bezeichnet das Team in Poppenlauer als eingespielt, immer unter dem Aspekt der Ökumene.



Kostproben oder Köstlichkeiten

In Poppenlauer werden nach dem Gottesdienst immer abwechselnd im katholischen Pfarrheim oder evangelischem Gemeindehaus Kostproben oder Köstlichkeiten aus dem entsprechendem Land angeboten. Den üblichen Ablauf erzählt Irma Gessner: Im Jahr 2002 wurde erstmals bei mir angefragt, ob ich mitmachen möchte beim "Weltgebetstag der Frauen".Das Vorbereitungsteam bestand in Poppenlauer schon die Jahre zuvor - wie auch heute noch - aus Frauen beider Konfessionen. "Ich kann mich noch erinnern, dass wir bei 'Weltgebetstag Deutschland' angefragt und lange gemeinsam überlegt haben, was wohl ein typisch rumänisches Lebensmittel ist, denn Rumänien war damals das betreffende Land und das Motto 'Zur Versöhnung herausgefordert'. Was wir immer konsequent durchgezogen haben war, dass wir einen beleuchteten Globus auf den Altar gestellt haben, auf dem wir das jeweilige Land mit einem roten Pfeil markiert haben. Ebenso haben wir die jeweilige Botschaften der betreffenden Länder kontaktiert, um nach Material für diesen Gebetstag zu fragen. Was sich auch herausgestellt hat, war die Tatsache, dass wir in Poppenlauer sehr gute Köchinnen haben, und das appetitliche Büfett immer vom Feinsten war. Eine weitere Faszination waren für mich, die vielen Hintergrundinformationen und die Einblicke in fremde Kulturen und Probleme. " Irma Gessners Fazit lautet: "Ich konnte meinen Gesichtskreis um einige interessante Facetten erweitern und habe interessante Frauen aus meiner Gemeinde kennen gelernt und gut mit ihnen zusammen gearbeitet."



Laut Unterlagen beziehungsweise alten Pfarrbriefen wurde festgestellt, dass seit 1975 in Poppenlauer der Weltgebetstag gefeiert wird. Ab dem Jahr 2000 wurde dann begonnen, nach dem Gottesdienst ein Essen entsprechend dem betreffenden Land, anzubieten. Das war ein voller Erfolg und wurde seither auch beibehalten.