Feuerwehrverein Windheim hat wieder eine Zukunft

Der Feuerwehrverein Windheim kann aufatmen: Nachdem bei den Wahlen in der Jahreshauptversammlung kein neuer Vorstand gefunden werden konnte, hat der Verein es nun in einem zweiten Anlauf geschafft. Die Führungsriege steht, und mit dem Verein wird es weitergehen. Zum Vorsitzenden wurde Heiko Müller gewählt, der den Posten von Thomas Müller übernimmt. Sein Stellvertreter ist Patrick Schlembach, der Christoph Hein im Vorstand ablöst. Neuer Kassier ist Fabian Bötsch, der den Posten von Markus Heil übernimmt. Schriftführer ist weiterhin Björn Hein. Matthias Schlembach und Alexander Haupt werden in Zukunft die Kassenprüfung übernehmen.



Fahnenabordnung bei Beisetzungen

In der Versammlung wurde auch darüber debattiert, ob der Verein bei der Beisetzung von Vereinsmitgliedern weiterhin eine Fahnenabordnung stellen soll. Einstimmig waren die Mitglieder dafür, diese Tradition beizubehalten. Ortssprecher Klaus Schebler dankte dem alten Vorstand für dessen Engagement und freute sich, dass sich für die Posten neue Vereinsmitglieder gefunden haben. "Wir haben uns im Vorfeld viele Gedankten gemacht, aber es war klar, dass der Verein nicht untergehen darf. Hierfür haben wir uns eingesetzt und wir freuen uns, dass es weitergeht", so der neue Vorsitzende Heiko Müller. Thomas Müller sagte indes zu, dass die alte Vorstand weiter gerne unterstützt, wenn es Fragen oder Probleme gibt.