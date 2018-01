Fällarbeiten am Münnerstädter Hochwasserdamm

Am Montag früh ab 8 Uhr sind die Bäume entlang des Münnerstädter Hochwasserdamms gefällt worden.Mitarbeiter des Stadtforstes übernahmen die Aufgabe. Schon am Vormittag war die Baumreihe zwischen Jörgentorpark und Skaterplatz gefällt. Abgesägt wurden alle Bäume, die auf der Lauerseite in den Damm gepflanzt worden waren und dort zu stattlichen Bäumen herangewachsen sind. Die Aufräumarbeiten sind bereits angelaufen. Proteste gab es nach Angaben von Bürgermeister Helmut Blank während der Fällarbeiten nicht. "Schade", war am Hochwasserdeich der Kommentar eines Spaziergängers zu den Baumfällarbeiten.Die Bäume mussten weichen, da die Wurzeln der Bäume die Deichbefestigung schädigen könnten.