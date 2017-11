Ewald Baumeister ist neuer Feldgeschworener

Erst vor wenigen Monaten hat Bürgermeister Helmut Blank (CSU) den Bauhofmitarbeiter Ewald Baumeister in den Ruhestand verabschiedet. Nun hat er ihn bereits wieder begrüßt als Feldgeschworener der Stadt Münnerstadt. Dieses Ehrenamt behält Ewald Baumeister auf Lebenszeit. Bei einer kleinen Feierstunde ist der neue Feldgeschworene im Beisein der anderen Siebener vereidigt worden.



Er sei sehr froh, dass sich Ewald Baumeister ehrenamtlich engagiert, sagte der Bürgermeister gegenüber dieser Zeitung. Besonders schätzt er, dass mit ihm wieder aktiver Nachwuchs gewonnen werden konnte.



Mit dem neuen Feldgeschworenen ist die Reihe der aktiven Siebener wieder komplett, sagt Feldgeschworener Dieter Petsch. Wie auch bei Ewald Baumeister bringt zunächst ein Feldgeschworener den Namen eines möglichen neuen Siebeners ein. Der Beschluss über die Neuaufnahme muss dann einstimmig erfolgen. Erst danach erfolgt die Vereidigung durch den Bürgermeister.



"Die Feldgeschworenen haben mich gefragt und ich habe zugesagt, aber erst wenn ich im Ruhestand bin, erinnert sich Ewald Baumeister. "Das war am 1. September ja der Fall." Über den einstimmigen Beschluss seiner Aufnahme hat er sich gefreut. Feldgeschworenen-Obmann Toni Henneberger ist dann mit dem Ergebnis zum Bürgermeister gegangen. So ist es Brauch. "Ich habe ja schon ein Ehrenamt", sagt der neue Siebener und verweist auf seine Tätigkeit als Ersatzküster. Außerdem ist er in mehreren Vereinen aktiv, beispielsweise in der Heimatspielgemeinde. "Es macht ja auch Spaß und ich habe ja jetzt die Zeit." Ewald Baumeister weiß aber auch, dass es eine verantwortungsvolle Aufgabe ist, dass man seinen Mund halten können muss. "Das Siebener-Geheimnis muss ich mit ins Grab nehmen."