Erweiterung des Bauhofes wird teurer

Die Erweiterung des gemeindlichen Bauhofs wird teurer. In der Gemeinderatssitzung ging es daher um zwei Rechnungsanerkennungen. Der Gemeinderat hatte den Auftrag für die Zimmerer-, Dachdecker- und Spenglerarbeiten an die Firma Holzbau Krug in Stadtlauringen zum Angebotspreis von rund 49 000 Euro vergeben. Die Arbeiten sind zwischenzeitlich ausgeführt. Die nun vorliegende Schlussrechnung beläuft sich allerdings mit den Mehrkosten von 4 840, 90 Euro, für diverse kleine Massenmehrungen, sowie erhöhten Arbeitsaufwand auf 53 839,98 Euro. Bürgermeister Klöffel begründete gegenüber dem Gemeinderat die nachgeprüften Mehrkosten, die hauptsächlich bei den Blecharbeiten entstanden sind. Gemeinderat Jürgen Gleißner regte an, dass zukünftig für Mehrarbeiten, vorher Angebote eingeholt werden.



Die zweite Rechnung war für die Erdarbeiten durch die Firma Erdbau Reichert aus Poppenlauer. Die Höhe beläuft sich auf brutto 9417,18 Euro. Ein Teil der Rechnung, brutto 1898,05 Euro wurde auf die Rekultivierung der Deponie gebucht. Hier war die Laderaupe zum Einebnen im Einsatz. Bei der Rechnung handelt es sich um eine Abschlagszahlung, da aufgrund widriger Bodenverhältnisse die Arbeiten noch nicht ganz abgeschlossen werden konnten.Gemeinderat und Bauunternehmer Peter Saal findet die angegebenen Preise in Ordnung, empfiehlt dennoch, für die Restarbeiten ein Angebot einzuholen. Gemeinderat Daniel Schäfner moniert in diesem Zusammenhang erneut, dass der finanzielle Verfügungsrahmen gegenüber dem Haushaltsansatz dem Gremium wieder nicht vorgelegt wurde.



Rathaus Thundorf: Um- und Ausbau

Bereits mehrfach war in den zurückliegenden Gemeinderatssitzungen der Um- und Ausbau des Rathauses Thundorf ein Thema. Zuletzt wurde in der Novembersitzung beraten, ohne sich jedoch über einen Beschluss zu einigen. Der Gemeinderat wünschte mehrheitlich, dass vor einer Entscheidung zunächst die Kosten über die verschiedenen Einzelmaßnahmen vorgelegt werden. Diese wurden von Bürgermeister Klöffel eingeholt und dem Gremium vorgetragen. Anschließend kam es zu einer teils emotionalen Diskussion, die damit endete, dass plötzlich einige Varianten im Raum standen. Edwin Braun meinte: "Beauftragen wir doch ein Büro und lassen uns diesen Umbau planen". Ein weiterer Vorschlag war, es zunächst so zu belassen wie es ist, und zu größeren Sitzungen, Trauungen und Versammlungen in die gemeindliche Festhalle zu wechseln. Peter Saal regte an, dass erst die Bauhoferweiterung abgeschlossen werden sollte, bevor man das Thema Rathaus angeht.



Die zweite Bürgermeisterin zeigte für den plötzlichen Sinneswandel mehrerer Gemeinderäte ihr Unverständnis, denn eigentlich war man sich darüber einig, dass der Sitzungssaal mit einem Durchbruch zum ehemaligen Bürgermeisterzimmer entsprechend vergrößert wird. Bei der Abstimmung entschieden sich sechs für einen Stop der Planungen und wollen vorerst keine Veränderungen, während fünf Gemeinderäte dafür plädierten.



Anfragen und Informationen

Zum Schluss informierte Bürgermeister Egon Klöffel, dass in absehbarer Zeit mit dem noch fehlenden Breitbandausbau in Thundorf und Rothhausen begonnen wird. In Thundorf wird von einem Koppelstück abgezweigt in die Maßbacher Straße, dem Schlossfeld bis zum Aussiedlerhof. In Rothhausen verläuft die Strecke von der Stadtlauringer Straße, über Brunnen, An der Linde und Leiten zur Schule mit Abzweig in den Ratzengrundweg. Alle Anlieger an diesen Straßen werden am Donnerstag, 22. Februar, zu einer Informationsveranstaltung ins Sportheim nach Rothhausen eingeladen.



Bei einem Ortstermin mit Peter Piel von der Unteren Naturschutzbehörde wurde festgestellt, dass im Gewerbegebiet "Vogtswiesen" in Thundorf mangelhafte Eingrünungen laut Bepflanzungsplan vorhanden sind. Wegen fehlender Flächen um die betreffenden Betriebe, wird angeregt, beim Brunnen I in Thundorf eine gemeindliche Wiese für Ersatzpflanzungen herzunehmen. Die betreffende Grünfläche ist allerdings noch für einige Jahre verpachtet.