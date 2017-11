Erstes Zeichen für kommenden Advent

Das erste Zeichen, dass es auf die Advents- und Weihnachtszeit zugeht, sind die allerorts bald wieder strahlenden Weihnachtsbäume. Auch in Reichenbach steht seit dem Wochenende ein Weihnachtsbaum. Seit vielen Jahren wird dieser von einem der vier großen Vereine Reichenbachs in der Dorfmitte aufstellt; in diesem Jahr war es der Gartenbauverein.



Bei ungemütlichem Regenwetter wurde die mächtige Douglasie von Vereinsmitgliedern unter Zuhilfenahme eines "Manitou" der Fa. Reiter Bedachungen im Garten des Baumspenders Christian Zufraß abgeholt, zum Dorfplatz gefahren und dort aufgestellt. Die Installation der Beleuchtung wird, wie man es seit Jahrzehnten nicht anders kennt, so Ortssprecher Fabian Nöth, auch diesmal Erwin Reiter übernehmen.