Erste Absolventin der neuen Pflegeausbildung

Während eines Praktikums hat Lea Bonfigt festgestellt: "Eine Ausbildung in der Altenpflege könnte etwas für mich sein." Ziemlich genau vor einem Jahr wechselte sie während ihrer Ausbildung ins Münnerstädter Seniorenzentrum St. Elisabeth. Zu diesem Zeitpunkt lagen bereits zwei Jahre der "generalistischen Ausbildung zur Pflegefachkraft" hinter ihr. Damit ist die Eltingshäuserin eine der ersten Lehrlinge dieser neuen Ausbildungsmethode.



Die "generalistische Ausbildung" anzustreben, war eine bewusste Entscheidung von Bonfigt. "Man sieht einfach sehr viele Bereiche der Pflege. Das fand ich toll", sagt die junge Absolventin. Bisher ist die Berufsschule Alfons Goppel in Schweinfurter eine der wenigen Fachschulen, die bereits beide Ausbildungsmodelle anbietet. Renate Schiefer, Heimleiterin des Seniorenzentrums St. Elisabeth, kann einen Unterschied zwischen der generalistischen und konventionellen Ausbildungsmethode erkennen: "Während der Generalistik werden die Schüler deutlich vielseitiger ausgebildet. Dies merkt man vor allen Dingen im medizinischen Wissen."



Der Eindruck lässt sich leicht erklären. In der neuen, generalistischen Ausbildung zur Pflegefachkraft werden die Lehrlinge in der Kinderkrankenpflege, Krankenpflege, Psychiatrie, im ambulanten Bereich und in der Altenhilfe ausgebildet. Der Anteil der Praktikumszeit in externen Einrichtungen ist bedeutend größer, da die Azubis in allen Bereichen Praktika machen müssen.



Mit der bestandenen Ausbildung können die Generalisten in allen genannten Pflegeberufen tätig sein. In der konventionellen Ausbildung wird der praktische Teil in manchen Pflegeheimen quasi ausschließlich in der Ausbildungseinrichtung absolviert.



Zudem sind die Prüfungen unterschiedlich angelegt: In der Generalistik sind diese deutlich umfassender. Bonfigt jedenfalls ist rückblickend sehr zufrieden. Sie darf sich seit einigen Tagen, mit Bestehen der Prüfungen, "examinierte Pflegefachkraft" nennen.



Auch eine weitere Auszubildende des Seniorenzentrums St. Elisabeth kann sich freuen. Margit Kiesel schloss zur gleichen Zeit wie Bonfigt ihre Ausbildung ab. Die Absolventin erlernte den gleichen Beruf, trägt jedoch einen anderen Titel: "examinierte Altenpflegefachkraft". Denn Kiesel absolvierte ebenfalls innerhalb von drei Jahren die konventionelle Ausbildung. Nicht nur die Art und Weise der Ausbildung unterscheidet die beiden Frauen, sondern auch deren Biografien klingen sehr unterschiedlich.



Während Bonfigt 20 Jahre alt ist, begann Kiesel ihre Ausbildung mit 43. "In meinem früheren Beruf als Schneiderin war ich 27 Jahre tätig. Ich hätte mir nicht vorstellen können als Altenpflegerin zu arbeiten." Über die Arbeitsagentur kam sie zur Altenhilfe und absolvierte ein Praktikum im Münnerstädter Seniorenzentrum St. Elisabeth. "In einem Gespräch hat mir Frau Schiefer alle meine Bedenken genommen" erinnert sich die Altenpflegefachkraft. Mittlerweile ist Kiesel voll und ganz in der Altenpflege angekommen.



Für die Zukunft haben die beiden frisch gebackenen Pflegefachkräfte auch schon Pläne: Bonfigt beginnt am 1. September ihre Arbeit im Seniorenhaus Euerdorf. "Ich freue mich riesig, dass ich im Seniorenzentrum St. Elisabeth bleiben kann" erklärt Kiesel.



Ab dem 1. Januar 2020 gilt für alle angehenden Pflegefachkräfte verpflichtend die Ausbildung nach der "Generalistik".