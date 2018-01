Erfolgreiches Reisejahr für Georg Schmitt

Die Brieftaubenfreunde des Brieftaubenzuchtvereins "Lauerbote Burglauer" trafen sich zum Ende des Reisejahres in der Pizzeria "Bei Nino", um ihre Meister 2017 im feierlichen Rahmen zu küren und auszuzeichnen. Früher wie heute eint die Züchter die Überzeugung, ihre Freizeit mit "dem schönsten Hobby, das man sich vorstellen kann" zu verbringen.



Nach einem zu Beginn des Reisejahres aufgestellten Flugplan absolvierten die Alttauben 14 Preisflüge, bei den Jungtauben wurden vier Preisflüge veranstaltet. 1706 Tauben schickten die Burgläurer Züchter bei den Alttieren auf die Reisen, die 650 Preise errangen. Bei den Jungtieren erzielten die 472 aufgelassenen Tauben 218 Preise. Die Brieftauben legten bei den Preisflügen Entfernungen von 129 km (Mosbach) bis zu 623 km (Gien/Frankreich) zurück. Bei den Jungtieren war der Flug von Saverne zurück in den heimischen Schlag mit 258 km der längste Flug.



Kurt Herbert, Vorstand des Brieftaubenzuchtvereins "Lauerbote Burglauer" erläuterte, dass die Zuchttauben auf ihre Flüge gut vorbereitet werden. Mit Trainingsflügen werden die Brieftauben an ihre Aufgaben herangeführt. Circa 75 km legen die Brieftauben in einer Stunde zurück. Die Entscheidung über die Meisterschaft ist für jeden Züchter eine sehr spannende Angelegenheit, da oft erst der letzte Flug die Entscheidung bringt. "Es ist faszinierend, die Tauben bei ihrer Rückkehr zu beobachten" schwärmt Georg Schmitt, der auf ein sehr erfolgreiches Reisejahr zurückblicken kann, "vom schönsten Hobby, das man sich vorstellen kann."



Massive Nachwuchsprobleme

Vorstand Kurt Herbert betonte, dass die Verantwortlichen Auflassleiter, Transportvorsitzenden und die Fahrer mit ihren Begleitpersonen ihre Aufgaben souverän gemeistert hatten. "Schön wäre, wenn sich auch jüngere Menschen oder Neulinge allgemein für unser Hobby begeistern könnten", machte Herbert deutlich, dass auch die Brieftaubenfreunde mit massiven Nachwuchsproblemen zu kämpfen haben.



Die Sieger

Vereinsmeister wurde Georg Schmitt, vor der Schlaggemeinschaft (SG) Engelbert und Lukas Bäumker. Den dritten Platz belegte Kurt Herbert vor Ernst Schmitt. Die Altflugmeisterschaft gewann mit 55 Preisen und 20.557 Reisekilometern Georg Schmitt vor der SG Engelbert und Lukas Bäumker (47 Preise/17.488 km), Kurt Herbert (20 Preise/6725 km) und Ernst Schmitt. Sein erfolgreiches Reisejahr setzte Georg Schmitt mit dem Gewinn der Jungtiermeisterschaft mit 20 Preisen und 3870 Reisekilometern fort. Zweiter wurde die SG Engelbert und Lukas Bäumker (15 Preise/2580 km) vor Kurt Herbert (14 Preise/2451 km) und Ernst Schmitt (11 Preise/1728 km).



Bei der Auszeichnung der besten Brieftauben räumte Georg Schmitt ebenfalls zahlreiche Auszeichnungen ab. Aus seinem Schlag kommt der "Beste Altvogel" mit 11 Preisen und 4499 Reisekilometern, das "Beste Altweibchen" (13 Preise/4752 km) und die beste Jungtaube (4 Preise/774 km). Für den "Besten jährige Vogel" mit neun Preisen und 3673 km und das "Beste jährige Weibchen" mit 10 Preisen und 3654 km wurde die Schlaggemeinschaft (SG) Engelbert und Lukas Bäumker ausgezeichnet.