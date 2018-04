Engagement für die Mitmenschen

Beim Ehrenabend des BRK-Ortsverbandes Münnerstadt in der Theaterstube Maßbach

ehrte die Bereitschaftsleiterin Michaela Kühn vom Ortsverband Münnerstadt folgende Mitglieder für ihren langjährigen Einsatz beim BRK:

Für 25 Jahre wurden Iris Sängerlaub und Stephan Hub ausgezeichnet.

Seit 45 Jahren ist Reiner Katzenberger (Bereitschaft Münnerstadt) dabei, auch Gertraud Zänger zählt 45 Jahre Mitgliedschaft.

Seit 60 Jahre ist Adolf Dittmar dabei.

Im August 2017 verstarb Willi Hub, ein großer Freund und Gönner des Roten Kreuzes,

insbesondere des Sanitätszuges Maßbach. Auch über seinen Tod hinaus war es ihm

und seiner Frau Roswitha Hub ein Anliegen, der BRK-Bereitschaft eine Spende

zukommen zu lassen. Hierfür stand bei der Trauerfeier eine Spendenbox bereit.

Ein Teil des Spendenbetrages in Höhe von insgesamt 3025 Euro wurde zum Beispiel in einheitliche

Pullover für die Maßbacher Truppe, für ein "Spineboard" - um Verletzte mit Verdacht auf Wirbelsäulenverletzungen so sanft wie möglich zu transportieren - sowie in "Rebel-

Verbandsmaterial" nvestiert. Die restliche Summe steht für weiteres Einsatzmaterial und Ausbildungen bereit.



Zuletzt gaben Sabine Conhoff und Michaela Kühn einen Rückblick auf Aktionen und geleistete Dienste im vergangenen Jahr, verbunden mit einem Dankeschön für das ehrenamtliche Engagement.