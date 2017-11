Einwandfrei ist anders

Bürgermeister Matthias Klement blickte im Bayerischen Hof in Münnerstadt um sich

und meinte: "Es freut mich, dass ich vor einer so großen Zahl von

Poppenläurern stehe." Offenbar wollten die über fünf Dutzend Bürgerinnen

und Bürger wissen, wie es mit der Ludwig-Straße und dem Dorfplatz aussieht.

Außerdem ging es in der Bürgerversammlung im Saal unter anderem um

die Investitionen der Gemeinde in diesem Jahr. Die Bürgerinnen und Bürger

hatten auch die Möglichkeit, kleinere oder größere Sorgen los zu werden.



"Ich dachte eigentlich, heute ist alles fertig - dem ist nicht so" klagte

der Bürgermeister zum Thema Dorfplatz/Ludwigstraße. "Wir haben einen

Auftrag vergeben und erwarten einwandfreie Leistungen, es ist noch nicht so

weit. Am Schluss wird abgenommen und wenn's nicht passt, muss halt noch mal

rausgerissen werden", ergänzte Klement. Auf die Frage eines Bürgers

versicherte er, dass der Gemeinde keine Mehrkosten entstehen. Er dankte den

Anliegern für Ihre Geduld während der Sperre der Ludwigstraße. "Der neue

Platz führt dazu, dass der Innenort attraktiver wird. Das wird eine ganz

tolle Sache" versicherte er. Das sei auch deshalb wichtig, weil Maßbach in

Konkurrenz zu umliegenden Gemeinden stehe.



Ein Bürger sorgte sich darum, was passiert, wenn der Dorfplatz bis

Fasching noch nicht abgenommen ist. Matthias Klement ist zwar optimistisch

und versicherte "der Dorfplatz ist bis dahin fertig", nannte aber als

Alternative sicherheitshalber den Festplatz. Ein Bürger klagte, dass sich

in der Ludwigstraße kaum ein Autofahrer an Tempo 30 hält, "dann ist es ab 5

Uhr morgens unheimlich laut." Einer regte an, eine Verkehrszählung

durchzuführen, denn von der Einstufung der Ludwigstraße hängen die

Anliegerbeiträge ab, die die Grundstückseigentümer zahlen müssen. Im

Vermögenshaushalt sind dafür 81.000 € angesetzt. Für den Dorfplatz und die

Ludwigstraße stehen 700.000 € Baukosten im Vermögenshaushalt, für den

Dorfplatz allein gibt es einen Zuschuss von 185.000 €, teilte der

Bürgermeister mit.



Klement wies auch darauf hin, dass die Gemeinde nun Mitglied in der

Volkshochschule Rhön und Grabfeld ist und dieses Jahr bereits zahlreiche

Veranstaltungen hier stattgefunden haben. Für die Einwohner gibt es

Ermäßigungen. Dass in allen vier Ortsteilen der Marktgemeinde Jugendräume

vorhanden sind, sei einmalig im ganzen Landkreis. Alle Ortsteile werden

auch mit WLAN-Hotspots versorgt - Poppenlauer muss allerdings noch etwas

bis zur Fertigstellung des Dorfplatzes warten. Ein besonderes Lob sollte

der Bürgermeister Marktgemeinderat Winfried Streit (Bürgerblock

Poppenlauer) für seine engagierte Arbeit als Seniorenbeauftragter. Er sei

Bindeglied zwischen der politischen Gemeinde und den älteren Mitbürgerinnen

und Mitbürger und den in der Seniorenhilfe Tätigen, zum Beispiel den

Kirchen.



In der allgemeinen Diskussion klagte eine Bürgerin über die "wahnsinnig

vielen Schlaglöcher" im Silberdistel-Weg. Ein Bürger empörte sich darüber,

dass der Straßenverkehr in Poppenlauer immer mehr zunimmt. "Was kann die

Gemeinde dagegen tun?" Bürgermeister Klement konnte ihm

wenig Hoffnung machen: "Wie sollen wir das verhindern, das geht nicht."

Unterschiedlicher Meinung sind die Bürger offenbar über NEVTv, dem

Betreiber des Breitband-Kabelnetzes. Ein Bürger beschwerte sich über

Probleme mit dem Internet und Telefon und dass es keinen Service gebe.

"Viele haben sich bei der Gemeinde gemeldet, wir haben das weitergegeben"

sagte dazu Bürgermeister Klement. Sehr zufrieden dagegen ist ein anderer:

"ich ruf an, die rufen gleich zurück, am nächsten Tag ist es gemacht."



Maßbach in Zahlen: die Grundschule in Poppenlauer hat 154 Kinder (Vorjahr

163), die Mittelschule Maßbach 101 Kinder (96). Die gemeindeeigene Kita

Lauerland hat 17 Kinder in der Kinderkrippe, 48 im Kindergarten und 45 im

Hort. Letzterer ist ausgebucht, die Krippe und der Kindergarten können noch

ein paar Kinder aufnehmen. Auf der Einnahmeseite im Verwaltungshaushalt

stehen 588.000 € Zuschüsse für den Kindergarten (im Jahr zuvor 596.000 €,

hängt von der Kinderzahl ab), 114.000 € Schulumlage und 78.150 € Zuweisung

für die Schülerbeförderung. Der Computerraum der Mittelschule Maßbach bekam

neue moderne Computer, die 12.000 € kosteten.