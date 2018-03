Einstimmung auf die Karwoche in Münnerstadt

Im Rahmen der Konzertreihe "Klangraum Stadtpfarrkirche Münnerstadt" findet am Sonntag, 18. März um 17 Uhr das traditionelle Passionskonzert mit dem Ensemble Vokal Münnerstadt statt. Im Mittelpunkt des Konzertes steht die Aufführung des Kreuzweges für Chor und Orgel von Franz Liszt.



Zu diesem Konzert hat sich Regionalkantor Peter Rottmann etwas ganz Besonderes einfallen lassen: Die 14 Kreuzwegstationen werden optisch durch die Projektion des Kreuzweges des international bekannten Künstlers Bernhard Guski unterstützt und durch Texte von Paul Claudel vertieft. In Verbindung der Chor- und Orgelmusik mit Bildern und Texten wird dieses Konzert zu einem Gesamtkunstwerk werden. Es bietet sich zur Einstimmung auf die Kar- und Ostertage geradezu an.

Karten sind an der Konzertkasse erhältlich.