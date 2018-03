12 000 Stück sind gedruckt worden, 9000 davon kommen in die Verteilung. Am Samstag, 7. April geht, der neue Geschäfts- Branchenführer des Gewerbevereins "Kaufhaus" Mürscht an alle Haushalte in Münnerstadt, mit den Stadtteilen und benachbarten Gemeinden. "Wir haben ihm einen neuen Namen gegeben", sagt Christine Schikora vom Gewerbeverein: "Einkaufen und Genießen in Münnerstadt". "Um den Blick darauf zu lenken, worum es geht. Der Name ist mehr auf den Nutzer gerichtet."Für den Gewerbeverein ist der Branchenführer vor allem eins: "Der gedruckte Beweis, dass die immer wieder zu hörende Aussage nicht stimmt: es gibt nichts in Münnerstadt", meint Christine Schikora. Oft erleben die Gewerbetreibenden Einwohner und Gäste, die verblüfft sind: "Wir wussten dass es das gibt.""Einkaufen und Genießen in Münnerstadt" richtet sich aber auch an diejenigen, denen sehr wohl bewusst ist, wie viel Handel, Industrie, Dienstleister Handwerker, Freiberufler, Gastronomen und Hoteliers vorhanden ist. Die können schnell einmal nach den Öffnungszeiten oder den Kontaktdaten schauen und vor allem nach der Angebotspalette. "Das ist alles auch im Internet", betont Christine Schikora ( www.kaufhaus-muerscht.de ). Das sei vor allem auch für die Kollegen wichtig, die über keine eine Internetseite verfügen. "So werden auch sie im Internet gefunden." Dabei sei der Branchenführer so vernetzt, dass er im Ranking relativ weit oben aufschlägt. Wichtig ist, so fügt Oliver Schikora hinzu, dass der Nutzer gar nicht den Namen des Anbieters wissen muss. Es reiche beispielsweise, unter Metzgereien nachzuschauen, dann springen die Einträge der entsprechenden Gewerbetreibenden auf. Es ist alles nach Branchen sortiert." Das kommt vor alle Neubürgern zugute und natürlich auch Gästen. "Deshalb legen wir den Branchenführer auch immer am Wohnmobilstellplatz aus."Das übernimmt Sabine Mauer Die Mitarbeiterin von Schikora Grafik-Design hat den Branchenführer wieder erstellt. "Es ist schon extrem aufwendig", sagt sie. Das ist ein Grund, weshalb sich die Mitglieder des Gewerbevereins auch entschlossen haben, den Branchenführer aller zwei Jahr herauszugeben. Eine Neuauflage in jedem Jahr ist einfach zu viel.95 Einträge aus der Stadt und den Stadtteilen sind diesmal im Branchenführer zu finden, aufgeteilt in die Rubriken Wellness, Gastronomie, Einzelhandel, Dienstleistung, Gesundheit und Handwerk. Es ist wieder ein Stadtplan enthalten und die Kommune selbst ist ebenfalls mit ihren öffentlichen Einrichtungen, aber beispielsweise auch mit dem Bürgerbus dabei.Der Branchenführer ist eine sehr gute Sache, weil er die Gewerbetreibenden in der Stadt und den Stadtteilen auflistet", sagt Bürgermeister Helmut Blank dazu. Das zeige auch, dass es ein vielfältiges Angebot gebe. "Ich wünsche mir, dass die Kaufkraft der Bürger in Münnerstadt bleibt."Am. 7. April wird der Branchenführer an alle Haushalte verteilt, in vielen Geschäften liegt er bereits aus. So hat jetzt auch Marita Scheublein von Pri-Ma die Hefte bekommen. "Wir waren vom ersten Branchenführer an dabei", sagt sie. Keins haben sie und ihre Kollegin Brigitte Brinke ausgelassen. "Dabei sein, ist alles", meint Marita Scheublein. Christine Schikora hatte einige Broschüren beim Ostermarkt dabei. "Die waren sofort vergriffen."