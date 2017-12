Eine Schultüte mit Nervennahrung

Mit dem Lied "Grüß Gott und guten Morgen, seid ihr alle fit,

habt ihr eure Sachen alle mit?" begrüßten die Zweitklässler der Grundschule

Poppenlauer die zahlreichen Gäste, die zur Amtseinführung ihrer neuen

Schulleiterin Simone Heinz in die Turnhalle gekommen waren. Ob sie damit

wohl an die Redemanuskripte für die zahlreichen Grußworte oder an die

Blumensträuße und die kleinen Geschenke gedacht haben?

Alle acht Klassen der Grundschule Poppenlauer und der Grundschule in

Thundorf, deren Chefin Simone Heinz seit August ebenfalls ist, hatten sich

zu ihrer offiziellen Amtseinführung mächtig angestrengt. Mit dem selbst

gedichteten Willkommenslied "Frau Heinz, herzlich willkommen bei uns, viel

Spaß bleiben Sie gesund", begrüßten die Erstklässler ihre neue Chefin. Dann

überreichten alle Klassen als Willkommensgruß eine Schultüte mit Sachen,

die auf diesen Posten sehr nützlich sind: Unter anderem eine Packung Nüsse

als Energiespeicher, Vitamine für die Gesundheit, eine Taschenlampe zu

Erleuchtung, Schokolade als Nervennahrung und schließlich Ohrstöpsel, wenn

es einmal zu laut wird.

Schulrat Harald Bötsch (staatliches Schulamt Bad Kissingen) führte die

neue Schulleiterin im Auftrag des Freistaates Bayern offiziell in ihr Amt

ein. Die Aufgaben einer Schulleitung seien noch nie so auch anspruchsvoll gewesen

wie heute. Die Schulleitung balanciere die Erwartungen der vorgesetzten

Behörde, der Erziehungsberechtigten, der Lehrkräfte, der Schülerinnen und

Schüler, der kommunalpolitischen Ebene und aller externen Partner aus,

umriss er die Aufgabe. Als er schließlich sagte, eine Schulleiterin oder

ein Schulleiter sollte nur so viel wie unbedingt notwendig Verwaltungsarbeit machen, wurde es im Saal für ein paar Sekunden etwas unruhig und Bötsch kommentierte "ich weiß, ich weiß ..."

Die Bundestagsabgeordnete Sabine Dittmar (SPD), die selbst zwei Jahre die

Grundschule Poppenlauer besucht hatte, wünschte der neuen Schulleiterin eine

glückliche Hand für ihre Aufgabe. Sie nehme eine wichtige, hervorgehobene

Position nicht nur innerhalb ihrer Schule und der Gemeinde, sondern

innerhalb des Bildungssystems wahr.

Bürgermeister Matthias Klement (CSU) freute sich, dass eine zielstrebige und engagierte Pädagogin die Leitung der Grundschule übernehme. Diese zeichne sich durch ein überzeugendes

Schulprofil, ein engagiertes Kollegium und eine Reihe sehr aktiver Eltern

aus. Er versprach eine bestmögliche Unterstützung durch die Gemeinde.

"Schule und Unterricht gehören zu den schönsten und wichtigsten Aufgaben,

die eine Gesellschaft zu vergeben hat", sagte der Personalratsvorsitzende und

Rektor der Maßbacher Mittelschule, Wolfgang Wittmann, ergänzte aber, diese

Aufgabe sei gleichzeitig eine der anstrengendsten.

Simone Heinz bedankte sich nicht nur für die vielen Grußworte,

sondern auch bei den Kindern: "So tolle Mädchen und Jungen! Da weiß ich

tatsächlich, warum und für wen ich meine Arbeit mache! Es bestätigt mich,

dass es richtig war, mich auf diese Schulleiter-Stelle hier zu bewerben!"

Sie lobte auch die räumlichen Bedingungen und die Ausstattung der Schule,

die hier geschaffen worden seien. In Thundorf seien die baulichen

Bedingungen aber "nicht ebenso paradiesisch wie hier". Die Schulleiterin

hofft jedoch, dass gemeinsam ein tragfähiges Zukunftskonzept für diese

"idyllische Schule" entwickelt werden könne.



Die neue Schulleiterin zur Person: 53 Jahre alt, mit einem Lehrer

verheiratet, zwei erwachsene Söhne. Abitur 1984 am Olympia-Morata-Gymnasium

in Schweinfurt. Anschließend bis 1989 Studium für das Grundschul-Lehramt an

der Ludwig-Maximilians-Universität in München. Nach dem Referendariat und

dem zweiten Staatsexamen Lehrerin in München und in Fürth. Zu Beginn des

Schuljahres 1994/95 Versetzung in den Schulamtsbezirk Schweinfurt. Nach

einem Jahr als mobile Reserve bis 2014 Lehrerin an der Hugo-von-Trimberg-

Grundschule in Niederwerrn, danach Konrektorin in Schonungen. Seit 1.

August 2017 Schulleiterin in Poppenlauer. Sie war Lotsin an einem

Gymnasium in Schweinfurt und dort am Probeunterricht beteiligt. Mehrjährige

Erfahrung am Probeunterricht an einer Realschule in Schweinfurt. Sie

arbeitete im Auftrag des Kultusministeriums in einem Vorbereitungsteam zu

Erstellung der bayernweiten schriftlichen Prüfungen im Fach Deutsch für

den Probeunterricht am Gymnasium mit. Sie war Lese- und Umweltbeauftragte,

begleitete als Betreuungslehrerin mehrere Lehramtsanwärterinnen und zeigte

immer wieder Lehrbeispiele für Seminare.



Die Grundschule: Acht Klassen in der Grundschule Poppenlauer mit Schülern

aus Poppenlauer, Maßbach, Volkershausen und Rannungen. Zwei

jahrgangsgemischte Klassen in Thundorf-Rothhausen. 153 Schüler, 17

Lehrerinnen, ein Lehrer.