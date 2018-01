Eine ruhige Hand und neue Disziplinen

Für die 18 Kinder und Jugendlichen zwischen sechs und 14 Jahren hatte der SSV wieder einiges geboten.



Schießen mit dem Blasrohr

Nachdem die Kinder in Gruppen eingeteilt wurden, konnten sie ihr Geschick beim Bogenschießen sowie beim Lichtschießen unter Beweis stellen. Für die über Zwölfjährigen boten die SSV-ler Luftgewehrschießen sowie Schießen mit dem Blasrohr als neuer Disziplin an.



Das Wetter war an diesem Samstag für solch ein Ferienprogramm wie gemacht, war es doch trocken und sonnig, aber nicht zu warm.



Neben dem Reinschnuppern in den Schießsport gab es natürlich auch ein kleines Essen sowie Getränke für die Kinder und Schüler.



Engagement für die Jugend

Auch in diesem Jahr hatten die Teilnehmer sowie die Helfer viel Spaß am Ferienprogramm. Dem SSV Poppenlauer ist das Engagement für die Jugend besonders wichtig, weshalb sich alle schon wieder auf das Ferienprogramm im nächsten Jahr sowie andere Veranstaltungen für Kinder und Jugendliche freuen.