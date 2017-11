Eine gute Mischung aus jung und alt

Vorsitzender Michael Weigand dankte allen, die sich an verschiedenen Aktionen, etwa dem Frühlingsfest, am Fahnendienst oder der Verkehrsregelung bei Prozessionen beteiligt hatten. Kassier Matthias Weigand berichtete von einem stabilen Kassenstand, was die Kassenprüfer Karl Braun und Peter Saal bestätigten. 1. Kommandant Werner Weber berichtete, dass aktuell 18 aktive Mitglieder in der Feuerwehr Wermerichshausen tätig sind, die im vergangenen Jahr an zwei Einsätzen beteiligt waren (Gebäudebrand in Maria Bildhausen und Traktorbrand in Weichtungen). Zudem wurden mehrere Übungen abgehalten und an Festlichkeiten wie dem Florianstag in Münnerstadt oder der Fahrzeugsegnung in Großwenkheim teilgenommen.

Im Rahmen der Versammlung wurden mehrere Mitglieder ausgezeichnet. So wurden Björn Morber und Waldemar Röder für 25 aktive Mitgliedschaft, Oskar Schüler für 60 Jahre sowie Alfred Herleth und Paul Kehl für 75 Jahre Vereinsmitgliedschaft geehrt. Per Handschlag neu verpflichtet wurden Christoph und Marcel Kleinhenz, Jan und Tim Röder, Julian Saal und Bastian Weigand.

Bürgermeister Helmut Blank lobte die hohe Teilnehmerzahl bei der Versammlung und freute sich über die sechs Neuverpflichtungen. Sie trügen dazu bei, dass es auch weiterhin Ortsfeuerwehren gibt. Den Erhalt der Ortsfeuerwehren befürwortet auch Kreisbrandinspektor Ronald Geis. Unter Wünsche und Anträge kamen die Beantragung der Ehrenamtskarte für langjährige Mitglieder oder die Stärkung der Übungsmoral zur Ansprache.