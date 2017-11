Ein Stück Heimatgeschichte zu Weihnachten

Ein Jahr ist es mittlerweile her, seit der Heimatverein des Marktes Maßbach die Neuauflage des Buches "Sagen und Geschichten aus Maßbach und Umgebung" herausgegeben hat. Das Buch fand lebhaftes Interesse bei der Bevölkerung, denn die Geschichten, die man darin lesen kann, findet man in keinem Schulbuch oder Lexikon, da sie zumeist auf mündlicher Überlieferung oder sehr alter schriftlicher Dokumentation beruhen. Die karikaturistische Illustration belebt zahlreiche Beiträge und lässt die Lebensweise früherer Zeiten anschaulich erahnen.



Bei der Lektüre des Buches wird der Leser in eine Welt der Geister, des Überirdischen und des Aberglaubens entführt, er wird aber auch mit den Grausamkeiten des Bauernkrieges und der Fronherrschaft konfrontiert und erhält Einblick in die oft spartanische Lebensweise unserer Vorfahren. Dass all diese Dinge in unserer unmittelbaren Umgebung geschehen sind, nämlich in den Gemeinden, in denen wir heute in modernen, digitalisierten Einrichtungen leben, lässt doch den einen oder anderen betroffen machen.



Auch auf dem Weihnachtsmarkt erhältlich

In diesem Jahr wird das Buch auch wieder auf dem Weihnachtsmarkt in Poppenlauer ange-

boten, der am 2. Adventssonntag, 10. Dezember, stattfindet. Hier bietet sich die günstige Gelegenheit, ein schönes, heimatbezogenes Weihnachtsgeschenk zu erwerben, das sich durch Individualität und guten Geschmack auszeichnet.



Selbstverständlich ist der Band auch in den bereits bekannten Verkaufstellen erhältlich, so die Lotto-Annahmestellen in Poppenlauer und Maßbach, das Tintenfässchen in Münnerstadt und der Rewe-Markt in Maßbach. Der Preis beläuft sich auf 17 Euro.