Ein Raum in Poppenlauer für vielfältige Nutzungen

Im Ortsteil Maßbach wird es bald neue Bauplätze geben. Das Baugebiet Centleite II neben dem bisherigen Baugebiet Centleite hat 23 Plätze - für sieben von ihnen gibt es bereits Interessenten. Der Maßbacher Marktgemeinderat vergab in seiner jüngsten Sitzung die Erschließungsarbeiten für 1,135 Millionen Euro an eine Firma aus Elfershausen. 13 Firmen hatten die Angebotsunterlagen angefordert, vier von ihnen zeigten Interesse und gaben Angebote ab. Das Planungsbüro Kirchner (Oerlenbach) hatte die Kosten auf 1,336 Millionen Euro geschätzt, also um 200.000 Euro höher als das preisgünstigste Angebot. Die Firma hatte in einem Nebenangebot noch eine Einsparung knapp 47.000 Euro vorgeschlagen. Die Arbeiten wurden einstimmig an die Firma vergeben. Sie umfassen vor allem Kanal-, Wasserleitungs- und Straßenbau.Bürgermeister Klement betonte, dass dieses Unternehmen bereits mehrfach zur vollsten Zufriedenheit für die Marktgemeinde größere Aufträge erledigt hat.



Zehn weitere Hortplätze

Die gemeindeeigene Kindertageseinrichtung "Lauerland" im Ortsteil Poppenlauer bekommt zehn weitere Hortplätze zu den 45 bereits vorhandenen. Eine Umfrage unter Eltern hatte ergeben, dass in Poppenlauer und in der evangelischen Kita Maßbach ein weiterer Bedarf an Plätzen besteht, heißt es in der Sitzungsvorlage. In der Kita Maßbach sind bisher überhaupt keine Hortplätze vorhanden.

In Absprache mit der Schulleitung der Grundschule Poppenlauer und der Kindergartenleitung sollen zehn weitere Hortplätze geschaffen werden, ein geeigneter Raum dafür wird in der Grundschule Poppenlauer eingerichtet. Die Kindergartenaufsicht beim Landratsamt hat bereits signalisiert, dass sie die Betriebserlaubnis für die Aufstockung um zehn Hortplätze erteilt. Der Marktgemeinderat stimmte einstimmig für die Schaffung dieser zehn Hortplätze.



Bürgermeister Klement teilte auch mit, dass für den evangelischen Kindergarten Maßbach mittelfristig, bis etwa 2020, eine Generalssanierung notwendig sei. In diesem Zusammenhang sollten dann, wenn das Schulamt zustimmt, ebenfalls zehn Hortplätze geschaffen werden. Außerdem sollten in Maßbach für die evangelische Kindertageseinrichtung im Rahmen der Generalsanierung zehn weitere Kindergarten-Plätze eingerichtet werden, da in Maßbach das Baugebiet "Centleite" erweitert wird und Bürgermeister Klement auf den Zuzug von jungen Familien mit Kindern hofft. Die zehn zusätzlichen Kindergarten-Plätze in Maßbach waren unstrittig und wurden auch einstimmig genehmigt. Die zehn Hortplätze wurden jedoch erst einmal aus dem Beschlussvorschlag herausgestrichen. Marktgemeinderätin Sabine Dittmar (SPD) und ihr Kollege Achim Bieber (BBP) schlugen vor, die Hortplätze in einem Ortsteil zu konzentrieren. "Eigentlich ist das richtig, es gibt aber Probleme mit der Mobilität mancher Eltern", meinte dazu Bürgermeister Klement.



Geld für den Seniorenraum

Der Seniorenraum im ehemaligen Rathaus des Ortsteils Poppenlauer nimmt Gestalt an. Etwa 2500 Euro für Elektroarbeiten und Installationen sind bereits angefallen. Damit der Raum nicht nur als Seniorentreff, sondern zum Beispiel auch für Wahlen, Volkshochschulkurse oder Informationsveranstaltungen genutzt werden kann, sind noch einige weitere Einbauten nötig, heißt es im Beschlussvorschlag für die Gemeinderäte. So sollten noch ein Beamer mit einer Leinwand, ein Internetanschluss und Vorhänge installiert werden, außerdem ist Geschirr nötig. Weitaus größter

Posten jedoch ist eine Außenrampe, um den Zugang barrierefrei zu gestalten.



Sie würde als Stahlkonstruktion rund 6000 Euro kosten. Insgesamt fallen also Kosten in Höhe von 9000 Euro an, die in den Haushalt eingestellt werden sollen. Im Erdgeschoss des Hauses wurde auch der Jugendtreff für die jungen Leute von Poppenlauer eingerichtet. Irgendwann sei einmal eine

Generalsanierung des ganzen Gebäudes samt einem Nutzungskonzept notwendig, betonte Bürgermeister Klement. Der Marktgemeinderat stimmte schließlich einstimmig den beantragten 9000 Euro zu, damit der Seniorenraum eingerichtet werden kann.



Einweihung des Poppenläurer Dorfplatzes

Der Dorfplatz in Poppenlauer soll am 21. April mit der Pflanzung eines Ginkgo-Baumes eingeweiht werden, teilte Bürgermeister Klement unter "Verschiedenes" mit. Schon letztes Jahr wollte die Telekom einen neuen Funkmasten für die moderne LTE-Technik (Long Term Evolution, Mobilfunkstandard der dritten Generation) errichten. "Die Telekom hat den Lieferanten gewechselt", teilte dazu der Bürgermeister mit. Deshalb sei nicht vor Mitte des Jahres damit zu rechnen, dass der Mast aufgerichtet wird.