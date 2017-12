Ein Markt im ursprünglichen Sinne

Der Großwenkheimer Weihnachtsmarkt zu Gunsten der Aktion Sternstunden war wieder ein Besuchermagnet, vor allem nach Einbruch der Dunkelheit. 24 Anbieter aus Großwenkheim und der Umgebung präsentierten ein vielfältiges Angebot selbst gefertigter Waren. Hier wurden wieder zahlreiche Gebrauchsgegenstände angeboten, und der Besucher konnte sich in Ruhe informieren und Geschenke oder Dinge für sich selbst einkaufen, ohne ständig an einem Glühweinstand vorbeizukommen - ein urtümlicher Weihnachtsmarkt also.

Angeboten wurden beispielsweise Weihnachtsbäume, verschiedenartige Utensilien aus Holz, Stoff, Metall und Wachs oder Weihnachtsschmuck, der mit schönen Schriftzügen veredelt wurde. Erwin Röß aus Seubrigshausen kommt seit fünf Jahren mit seinem Sortiment aus Holz, Dekoartikel und Gebrauchsgegenstände aus unterschiedlichen Holzarten und zeigt auch vor Ort, wie verschiedene Dinge gedrechselt werden. "Im Vordergrund steht für mich der gute Zweck dieses Marktes, die Unterstützung der Aktion "Sternstunden", sagt Röß, der sich auch mit dem Umsatz zufrieden zeigt und gerne wieder kommt.

Das Gelände um die Pfarrkirche, dazu die ehemalige Schule, das Rathaus und die Kirche selbst boten das passende weihnachtliche Ambiente. Der Markt läuft unter der Regie der Eigenheimervereinigung Großwenkheim, tatkräftig unterstützt von anderen einheimischen Vereinen. Sie boten auch ein abwechslungsreiches Rahmenprogramm mit Basteln für Kinder, weihnachtliche Texte und Lieder in der mit vielen Kerzen illuminierten Kirche, Trompetenklänge, alte Ansichtskarten und Bilder von der 1200-Jahr Feier von Großwenkheim im Jahre 1988 und natürlich den Besuch des Nikolaus.

Viele Besucher verabreden sich inzwischen zum Besuch der Großwenkheimer Sternstunden, Familien treffen sich und neue Gäste sind sehr angetan von diesem wirklichen Weihnachtsmarkt.