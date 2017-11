Ein Leben für die Kunst

Von unserem Mitarbeiter Dieter Britz



Münnerstadt. Nach der strengen Definition von Heini Hochrein ist sie

eigentlich keine Mürschterin, denn Inge Kirch wurde nicht hier geboren,

sondern im Mai 1945 in Arnstadt (Thüringen). Baldur Kolb hatte sie

eingeladen, im Erzählcafé des Seniorenzentrums Sankt Elisabeth aus dem

Nähkästchen zu plaudern und den Nachmittag unter das Motto "Malen ist meine

Leidenschaft" gestellt. Inge Kirch kennt in Münnerstadt jeder. Kein Wunder

also, dass weit mehr Besucher sie hören wollten, als ursprünglich Stühle im Saal

vorhanden waren.



Inge Kirch schilderte ihr Leben sehr anschaulich. Ihr Vater war in

Thüringen als Ingenieur in der Forschung tätig. "Die Russen wollten Papa

haben, doch der wollte nicht für sie arbeiten", erzählte sie. Deshalb floh

die ganze Familie 1946 bei Nacht und Nebel aus der damaligen sowjetischen

Besatzungszone nach Bayern.



Warum ausgerechnet nach Münnerstadt? Ihre Mutter stammte von hier und ihre Großeltern lebten hier in einem kleinen

Häuschen. Da in dem Haus auch eine Familie aus Köln und eine ältere Dame

aus Berlin zwangs-einquartiert waren und alle gemeinsam die Küche

benutzten, ging es anfangs sehr eng zu. "Unsere Kindheit war sehr

entbehrungsreich, da Papa als Ingenieur lange keine Arbeit fand",

berichtete sie. Dass sie künstlerisches Talent hatte, entdeckten ihre

Eltern schon früh, als sie drei Jahre alt war. Ihre ersten Bilder zeigten

Tiere und Menschen. Mit vier malte sie gerne Zwerge aus Walt-Disney-Filmen.





Nach fünf Jahre Volksschule meldeten ihre Eltern sie auf Initiative von

Lehrer Kern im hiesigen Gymnasium an. Alle Fächer machten ihr Spaß - "nur

Latein war für mich die Hölle, der Lehrer konnte mich nicht leiden." Aber

"Kunstunterricht bei Pater Emeran war für mich das Highlight damals." Als

auch Griechisch-Unterricht bei ihrem ungeliebten Lateinlehrer hinzu kam,

hätte sie gerne die Schule gewechselt. Doch ihre Eltern konnten das

Fahrgeld zum Gymnasium nach Bad Kissingen nicht aufbringen. Also machte sie

eine Lehre in einer Münnerstädter Drogerie und arbeitete dort anschließend

auch mehrere Jahre. Im Fotolabor konnte sie etwas künstlerisch tätig

werden.



Ein Freund und Arbeitskollege ihres Vaters, der inzwischen eine gute Stelle

in Erlangen hatte, wollte ihr die Kunstakademie in München finanzieren. Sie

bestand die schwierige Aufnahmeprüfung mit Bravour. Doch die Eltern sagten

Nein, wohl auch aus Angst, sie würde in München unter die Räder kommen.

"Mein Traum war geplatzt" klagte sie. Ihr Ehemann Reiner Kirch (bekannt

unter anderem als Nachtwächter), den sie schon von der Schule her kannte,

beendete 1967 seine Lehrer-Ausbildung. Wenig später wurde geheiratet und

bald kam eine Tochter zur Welt. "Danach habe ich mich nur noch der Familie

gewidmet und künstlerisch gearbeitet" sagte Inge Kirch.



Bald bekam die Aufträge. "Ich habe auch immer wieder für soziale Zwecke

gearbeitet und auf Honorar verzichtet" sagt sie. Pater Hugolin gab bei ihr

eine Federzeichnung von der Kirche in Auftrag, die gedruckt und vielfach

verkauft wurde. 1974 kam das Büchlein "Münnerstadt und seine Stadtteile mit

Zeichnungen von ihr heraus, "ein Bombenerfolg und schnell vergriffen."

Interessant für sie war auch einen Auftrag aus Bad Königshofen, eine Mappe

mit Abbildungen der Bildstöcke. Für den Kolpingfasching fertigte sie 20

Jahre lang Orden an, malte Bühnenbilder, nähte kostenlos die Kostüme und

war auch für die Choreografie der Garde verantwortlich.



Sie beherrscht alles, ob Aquarell, Ölgemälde oder Federzeichnung. Aber sie

hat für sich entschieden "Aquarellmalerei ist das schönste. Was auf dem

Papier drauf ist, kriegt man nicht mehr weg. Aquarell liegt mir am

meisten." Auftragsarbeiten für Privatleute oder Vereine, Plakate oder auch

Briefbögen - das künstlerische Schaffen der inzwischen 72-jährigen Inge

Kirch ist sehr vielfältig. Was sie kann, zeigte sie bei Ausstellungen in

Würzburg, Coburg und natürlich auch Münnerstadt.



Nicht vergessen werden darf ihr größter Auftrag: 1990 bat sie Pater

Rigobert, für die Pfarrkirche in Brünn einen Kreuzweg mit den üblichen 14

Stationen in Öl zu malen. Zunächst malte sie nur ein Bild. Das fand Anklang

und sie vollendete den Kreuzweg. "Das ist mein größtes Werk, ich habe mich

sehr bemüht und angestrengt" sagte sie dazu. Über Inge Kirch gäbe es noch

manches zu berichten. 2002 eröffnete sie einen Kunstgewerbeladen. Sie

führte ihn zehn Jahre lang, doch "in Münnerstadt gibt es nicht das

Publikum, dass sich sowas rentiert." Und ganz zuletzt: ab 1987 war sie 16

Jahre lang die Seniorenbetreuerin der katholischen Kirchengemeinde,

organisierte Veranstaltungen, Fahrten und Urlaub für die Senioren. Das ist

bei sehr vielen älteren Bürgerinnen und Bürgern noch in sehr guter

Erinnerung.



2001 bekam sie aus der Hand des damaligen Bürgermeisters Eugen Albert die

silberne Stadtmedaille für ihr soziales und kulturelles Engagement. 2008

wurde sie mit dem Verdienstorden der Bundesrepublik ausgezeichnet. "Ich bin

stolz darauf, dass ich es auch ohne Studium und viel Ausbildung zu etwas

gebracht habe" sagte sie über sich. Viel dankbarer Applaus war ihr sicher.



Bildtext



Inge Kirch gleich zweimal: dieses Selbstportrait, das sie im Alter von

sieben Jahren zeigt, malte die Künstlerin mit 13 Jahren. Im Erzählcafé des

Seniorenzentrums Sankt Elisabeth erzählte sie aus ihrem Leben. Foto: Dieter

Britz