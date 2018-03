Ehrung für treue Blutspender

Michaela Kühn, Bereitschaftsleiterin am Standort Münnerstadt, bedankte sich in ihrer Ansprache einerseits bei den Spendern für ihre jahrelange Verbundenheit mit dem BRK, andererseits aber auch bei den BRK-Mitgliedern, für ihre Mithilfe bei den Blutspendeterminen. Der Kreisvorsitzende des BRK-Kreisverbandes Bad Kissingen, Dr. Alexander Siebel, betonte, dass deren Engagement nicht zu unterschätzen sei, da für ihn Blutspende ein im doppelten Sinn uneigennütziger Dienst am Nächsten ist und wer sich dazu überwinde, für ihn ein wahrer Lebensretter. Dies erlebe er immer wieder in eigener Erfahrung, da er als Chirurg sozusagen auf der Verbraucherseite stehe und tagtäglich mitbekomme, wie wichtig Blutkonserven sind. Siebel zolle jedem Respekt und Anerkennung, der das "Opfer" der Blutspende auf sich nimmt.



Dass es um die Spendenbereitschaft im Bereich Münnerstadt/Maßbach gut bestellt ist, so Siebel, könne man daran sehen, dass bei den 14 Blutspendetermine im Jahr 2017 insgesamt 950 Spenden getätigt wurden, darunter auch 50 Erstspenden. Auch Siebel bedanke sich bei jenen BRK-Mitgliedern, die stets für einen reibungslosen Ablauf eines Blutspendetermins sorgen. So hätten 125 BRK-Mitglieder im vergangenen Jahr insgesamt 648 ehrenamtliche Stunden bei den Spendeterminen geleistet. Von den vielen Helfern bedankte er sich besonders bei Michaela und Burkard Kühn (Münnerstadt) sowie Sabine Conhoff und Josef Vierheilig-Conhoff (Maßbach).



Besonders freute es Siebel, dass Maßbachs Bürgermeister Matthias Klement (CSU) sich zur Feierstunde eingefunden hat. Er halte es nämlich für wichtig, dass auch von öffentlicher Seite gezeigt werde, wie wichtig Blutspenden sei. Dies tat Klement, indem allen zu Ehrenden den Dank der Marktgemeinde Maßbach aussprach, womit er seine Wertschätzung für den Dienst zeigen wolle, den die Spender an der Allgemeinheit leisten.



Es folgte die Ehrung der Spenderjubilare durch den Kreisvorsitzenden Dr. Alexander Siebel und Michaela Kühn. Für 50, 75, 100 oder gar 125maliges Blutspenden erhielten 23 Personen, davon 17 anwesend, eine Urkunde, einen Anhänger bzw. eine Anstecknadel und ein kleines Präsent. Im Anschluss gab es für alle eine kleine Stärkung in gemütlicher Runde.



Geehrt wurden für 50 Spenden: Guenter Beck (Burghausen), Rudolf Dahinten und Petra Gessner (Großwenkheim), Christine Feuerpfeil (Maßbach), Wolfgang Hein (Reichenbach), Franz Sobisch (Brünn).

Für 75 Spenden: Iris Bauer und Alfred Dahinten (Münnerstadt), Bernhard Schraut (Maßbach)

100 Spenden: Lucia Bartenstein, Irma Gessner und Marianne Wenzel (Poppenlauer), Gerhard Bulheller (Brünn), Oskar Jungklaus und Johannes Walz (Maßbach), Horst Schmitt (Weichtungen), Hermann Volkmer (Volkershausen).

Für 125 Spenden: Gerhard Draxler und Paul Erhard (Weichtungen), Norbert Düring (Poppenlauer), Rainer Fleckstein, Gerlinde Hub und Josef Vierheilig-Conhoff (Maßbach).