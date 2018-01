Große Ehrung für drei Münnerstädter

"Vieles gelingt nicht ohne den Einsatz von Ehrenamtlichen. Ihre Arbeit hat einen unschätzbaren Wert für unsere Gesellschaft. Die Summe der Mosaiksteine der ehrenamtlichen Leistungen ist das, was unsere Region nicht nur liebens-, sondern vor allem auch lebenswert macht", sagte Landrat Thomas Bolds Worte anlässlich der Ehrung von 14 Bürgern aus dem Landkreis Bad Kissingen. Drei der Geehrten erhielten die "Verdienstmedaille des Verdienstordens der Bundesrepublik Deutschland". Anneliese Albert aus Münnerstadt, Bertram Becker aus Burghausen und Martin Kuchler aus Münnerstadt. Thomas Bold ging in seiner Laudation auf die Verdienste der drei Geehrten ein.



"Anneliese Albert engagiert sich neben ihrer früheren Tätigkeit als Lehrerin an der Grundschule und Rektorin in außergewöhnlicher Weise ehrenamtlich im kulturellen, kirchlichen, politischen, schulischen und im sozialen Bereich der Stadt Münnerstadt und hat sich hierbei große Verdienste und Wertschätzung erworben", sagte der Landrat. Seit 1956 ist Anneliese Albert in wechselnden Rollen bei den Aufführungen des Heimatspiels "Die Schutzfrau von Münnerstadt" der Heimatspielgemeinde Münnerstadt tätig, davon 22 Jahre in den Hauptrollen, und seit 2011 fungiert sie als Spielleiterin des über die Grenzen des Landkreises hinaus bekannten Heimatspiels.



Des Weiteren ist sie seit 1978 Laienschauspielerin bei der Hans-Sachs-Gruppe der Heimatspielgemeinde Münnerstadt. Bei den Faschingssitzungen der Kolpingfamilie wirkt sie seit 1984 als Büttenrednerin und Redenschreiberin mit. Dafür wurde sie mit der goldenen Ehrennadel des Fastnachtsverbandes Franken ausgezeichnet. Seit einigen Jahren ist sie nun auch als Stadt- und Kirchführerin tätig. Im kirchlichen Bereich war sie von 1990 bis 2002 Mitglied des katholischen Pfarrgemeinderates der Pfarrei St. Maria Magdalena in Münnerstadt und davon acht Jahre Vorsitzende. In der Kirchenverwaltung war sie von 1990 bis 2006 Schriftführerin. Seit 1991 ist sie Kommunionhelferin in den Gottesdiensten und bei der Krankenkommunion und Lektorin.

Seit 1994 ist sie stellvertretende Vorsitzende der Kolpingfamilie Münnerstadt und organisiert Vorträge und Ausflugsfahrten.



Seit vier Jahren ist Anneliese Albert Heimbeiratsvorsitzende des Seniorenheims "Juliusspital" in Münnerstadt und wurde zuletzt im Dezember 2017 im Amt bestätigt. Im politischen Bereich ist sie seit 1990 Mitglied bei den Freien Wählern und Schriftführerin bei den Freien Wählern Münnerstadt und im Altlandkreis Bad Kissingen. Anneliese Albert war von 1984 bis 2000 Mitglied im Elternbeirat des Gymnasiums und hier aktiv als Schriftführerin, stellvertretende Vorsitzende und acht Jahre als Vorsitzende tätig. Seit 2000 ist sie Beisitzerin im Verein der Freunde des Johann-Philipp-von-Schönborn-Gymnasiums Münnerstadt, und seit 17 Jahren ist sie redaktionelle Mitarbeiterin bei der Gestaltung der Zeitschrift "Vinculum" für die ehemaligen Schüler des Gymnasiums.



Seit 1996 ist sie stellvertretende Vorsitzende des BLLV-Kreisverbandes Münnerstadt. Des Weiteren war sie 14 Jahre Mitglied des örtlichen Personalrates am Staatlichen Schulamt Bad Kissingen.



Bertram Becker ist es zu verdanken, dass die Kirchenruine auf dem Michelsberg bei Münnerstadt nicht komplett dem Verfall preisgegeben wurde; in langwierigen Verhandlungen wurden Sponsoren gefunden und Fördergelder zusammengetragen. Unter tatkräftiger Beteiligung der angrenzenden Kirchengemeinden von Burghausen und Reichenbach ist es Becker gelungen, das Kirchenumfeld von ausuferndem Bewuchs und wilden Aufforstungen zu befreien. Die noch vorhandenen Mauerreste wurden gesichert, das Gelände kann wieder gefahrlos betreten werden, Gottesdienste unter freiem Himmel sind wieder möglich. Sehr umfangreich waren die Sicherungsarbeiten am Mauerwerk und die Einebnung des ehemaligen Friedhofs, den nun wieder eine Mauer umschließt. Es war die letzte Chance, mit der Sanierung der Ruine ein Stück Geschichte für nachkommende Generationen zu bewahren. Bertram Becker hat sich jahrelang um Vorbereitung, Planung, Behördengänge und vieles mehr gekümmert. "Er war immer wieder Vorbild, Motor und Vorarbeiter und sich selbst für keine Arbeit zu schade", erklärte der Landrat. Auch die kommunalpolitische Entwicklung des Stadtteils war eng mit seinem persönlichen Wirken verbunden. Insbesondere war er von 1972 bis 1984 auch als Stadtrat der Stadt Münnerstadt sehr aktiv und Ortsreferent für den Stadtteil Burghausen.



1979 war er als Vorsitzender Gründungsmitglied des Vereins Gartenbau und Landespflege. Bereits 1976 hat er maßgeblich dazu beigetragen, dass Burghausen die Teilnahme am Wettbewerb "Unser Dorf soll schöner werden" möglich wurde. Hier erreichte Burghausen 1981 die Bronzemedaille im Landesentscheid, die dann im September 1981 unter Mitwirkung der Trachtenkapelle Burghausen ausgehändigt wurde. Ehrenamtliches Engagement und Eigeninitiative erbrachte Bertram Becker auch bei der Errichtung des Dorfbrunnens, der Neugestaltung des Kriegerdenkmals und bei der Um- und Neugestaltung des Friedhofsbereiches im Jahr 1977.



Von 1989 bis 2013 war Bertram Becker Kreisheimatpfleger für den Bereich Münnerstadt und hat in dieser Zeit auch in dieser Funktion viel für die Denkmalpflege und die Geschichtspflege in der Stadt Münnerstadt und im Landkreis Bad Kissingen bewegt.



Martin Kuchler nahm bereits vor mehr als zehn Jahren auf eigene Initiative Grundstücksverhandlungen auf, um das Heimatspielhaus in Münnerstadt, eines der ältesten Fachwerkhäuser in Bayern, zu erwerben. Er suchte Mitstreiter und gründete im Jahr 2005 den Verein "Zukunft für das Heimatspielhaus e.V.", der letztlich im Jahr 2008 das Heimatspielhaus erwerben konnte. Der Verein ist seither unter seiner Leitung als Vorsitzender stetig gewachsen und erfreut sich inzwischen einer beachtlichen Mitgliederschaft."Herrn Kuchler und seinen zahlreichen Helfern ist es zu verdanken, dass das Heimatspielhaus am Anger in Münnerstadt ein modernes Begegnungszentrum geworden ist", heißt es in der Laudatio. Das Heimatspielhaus ziert heute den Anger. Im Innern des denkmalgeschützten Gebäudes befindet sich die Galerie Pfarr für zeitgenössische Kunst, belebt wird das Ganze durch Konzerte, Lesungen und Familienfeiern.



Die gelungene Sanierung des Heimatspielhauses sei ein sichtbares Aushängeschild für bürgerschaftliches Engagement. Das Heimatspielhaus wurde für 1,5 Millionen Euro renoviert. Dadurch, dass viele Betriebe aus der Region Aufträge erhielten, konnte die Wertschöpfung verstärkt im hiesigen Raum stattfinden. Martin Kuchler hat in dieser relativ kurzen Zeit viel für die Denkmalpflege in der Stadt Münnerstadt bewegt. Er hat sich weit über seine Verpflichtungen als Ortskurator der Deutschen Stiftung Denkmalschutz hinaus um die Bewahrung

eines ortsbildprägenden Gebäudes verdient gemacht. "Seiner Initiative und seiner starken integrativen Kraft ist es zu verdanken, dass ein historisches Gebäude von einem Kreis ehrenamtlicher Mitarbeiter vor dem drohenden Verfall gerettet werden konnte."