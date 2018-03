Drei Kapellen, ein Erfolg

Die beiden Musikvereine Lauertaler Musikanten und Niederläurer Blasmusik, die seit Jahresbeginn mit dem Musikverein Strahlungen eine Spielgemeinschaft bilden, haben 250 Besucher zum Frühjahrskonzert in die Rudi-Erhard-Halle gelockt. Unter Leitung von Birgit Döhler eröffneten die "Jungen Wilden", ein Gemeinschaftsprojekt junger Nachwuchsmusiker der umliegenden Gemeinden, das Konzert.



Einfallsreich zeigten diese ihr Können an den Instrumenten. So manche Großeltern staunten nicht schlecht über die musikalischen Künste ihrer Enkelkinder. Danach leiteten die Lauertaler Musikanten mit "Wo die Musik erklingt" nach den Originalnoten der Egerländer Musikanten zackig und beschwingt den zweiten Teil des Konzerts ein.



Dirigent Hubert Ziegler hatte zusammen mit den 28 Musikern in zahlreichen Proben und bei einem Probenwochenende eigens sechs neue Stücke einstudiert, um den Zuhörern ein breites Repertoire von Marsch und Polka über Walzer bis hin zu Schlager und Ballade zu bieten. Diesmal hatte es der Komponist Alexander Pfluger dem Dirigenten angetan. Gleich drei seiner Stücke gaben die Lauertaler Musikanten zum Besten.



Zwischen den Stücken wirkte Alexandra Ziegler als Conférencier. Von der böhmischen Blasmusik schwang das Konzert zu einer Ballade hinüber. Mit "You raise me up" überzeugte die erst 14-jährige Julia Kirsch ausdrucksstark am Saxophon.



Überhaupt waren viele junge Musiker auf der Bühne zu sehen und hören, wenngleich auch rund 60 Jahre Bühnenerfahrung zugegen waren - vom zehnjährigen Hannes Ziegler bis hin zum Ehrenvorstand Wolfgang Bötsch mit 69 Jahren. Die Lauertaler Musikanten ließen Connie Francis, eine der erfolgreichsten Sängerinnen ihrer Zeit, in einem Medley aufleben, und so mancher Senior im Saal fühlte sich bei den Schlagern "Paradiso", "Barcarole in der Nacht" oder "Schöner fremder Mann" an ihre Jugend erinnert.



Bevor Alexandra Ziegler die Zuhörer mit auf große Seefahrt nahm, dankte Vorsitzender Michael Mangold ihr und ihrem Mann für die jahrelange Moderation und musikalische Leitung des Gemeinschaftskonzertes.



Nach einer kurzen Umbaupause zeigte die Niederläurer Blasmusik, die sich zusammen mit dem Musikverein Strahlungen zu einer Spielgemeinschaft verstärkt hat, unter Leitung von Birgit Döhler ein überaus breites musikalisches Spektrum. Charmant und gekonnt moderiert wurde der Part von Melissa Beck. Mit "Towards a new Horizon" hatte Döhler ein Konzertwerk von Steven Reineke gewählt, das sinnbildlich für den gemeinsamen Weg beider Kapellen stehen sollte.



Die Interpretation des facettenreichen Stücks, das den amerikanischen Gründergeist aufgreift, zeigte, welche musikalischen Qualitäten in den Kapellen stecken. Mit der Polka "Mitten im Glück" des aus Hohenroth stammenden Komponisten Frank Ehret wurde die Geschichte des Glücks musikalisch erzählt.



Perfektion an der Klarinette zeigten als Solistinnen Johanna Seith, Claudia Geyer, Hannah Back und Theresa Kiesel bei "Latin woods". Majestätisch und groß begann das Werk "Inferno", das an eine Brandkatastrophe erinnert. Eindrucksvoll wurde der großen Brand vertont.



Mit dem bekannten "Astronautenmarsch", von Dieter Jablonski humorvoll im Raumfahrerlook angekündigt, riss Birgit Döhler, die ihre Musiker auf den Punktvorbereitet hatte, nochmal die Zuhörer regelrecht von den Sitzen. Unter der Leitung einer engagierten Dirigentin, der es perfekt gelang, ihre Freude an der Musik auf ihre mehr als 40 Musiker zu übertragen, zeigten die Aktiven, dass sie sowohl das piano peruanischer Rhythmen als auch das forte des bekannten Astronautenmarsches hervorragend beherrschten.



Höhepunkt des Konzerts war für viele Besucher sicherlich das gemeinsame Spiel von mehr als 70 Instrumenten beim Marsch-Walzer "Castaldo Nuevo" unter Leitung von Birgit Döhler und der Polka "Wir Musikanten", dirigiert von Hubert Ziegler. Mit einem selbst verfassten Gedicht überraschte Hubert Heinickel von den Lauertalern. In Reimform freute er sich über die "Spielgemeinschaft in Blech und Holz", die für die Zukunft sehr gut aufgestellt ist und auch schwere Stücke auf hohem Niveau präsentieren könne.



Konzerte sind immer auch ein Anlass, verdiente Musiker zu ehren. So wurden Elmar Hofmann sowie Guido und Matthias Mangold für 50-jährges aktives Musizieren und Karin Fuß, Martha Dinkel und Wolfgang Then für 40 Jahre Musizieren ausgezeichnet. Seit 20 Jahren spielt Ludwig Mahlmeister bei der "Niederläurer Blaskapelle".



Jonas Seufert und Nicole Wehner sind seit zehn Jahren bei den "Lauertalern" aktiv, bei den Niederläurern spielt Nico Back ebenso lange die Trompete. Fünf Jahre musizieren die "Lauertaler" Julia Kirsch, Julia Straub, Leonie Kraus, Hanna May und Linus Ziegler.