DJK Seubrigshausen breiter aufgestellt als vor Jahren

Vorsitzender Michael Kastl konnte berichten, dass die DJK 272 Mitglieder hat, und damit über die Hälfte des der Einwohner Stadtteils im Verein angehört. Er konnte über zahlreiche Veranstaltungen berichten. Viel Raum nahmen die Feierlichkeiten zum 50-jährigen Bestehen ein. Der zweite Beat-Abend für junge Leute klappte ohne jegliche Probleme. Kirchweih, Faschingsveranstaltungen, Preisschafkopfen und anderes mehr gehörten zum Programm.



"Wir sind heute breiter aufgestellt als vor Jahren noch", betonte Michael Kastl, der seit eineinhalb Jahren an der Spitze der DJK Seubrigshausen steht. Sehr viel wird inzwischen in den einzelnen Sparten von Fußball bis Gymnastik geleistet, und sogar Sänger hat die DJK in ihren Reihen.



Akuter Spielermangel

Der 3. Vorsitzende Benny Oppermann berichtete über die Fußballabteilung. Für eine eigene Mannschaft reicht es nicht mehr, so dass eine Spielgemeinschaft mit dem FC Großwenkheim gebildet wurde. Ganz zum Schluss der Saison 2015/16 konnte noch der Klassenerhalt erreicht werden. Acht Spieler aus Seubrigshausen absolvierten 95 Einsätze und erzielten 15 der 36 Tore. Sascha Balling war mit sieben Treffern sogar Torschützenkönig. In der Saison 2016/17 stieg die Mannschaft in die B-Klasse ab, die DJK Seubrigshausen konnte nur noch fünf Spieler stellen, die 58 Einsätze absolvierten. In der laufenden Saison allerdings steht die Spielgemeinschaft auf dem zweiten Tabellenplatz, verfügt aber nur noch über drei Spieler aus Seubrigshausen. "Große Sorgen bereitet uns weiterhin der akute Spielermangel", betonte Oppermann deshalb. Es sei kaum davon auszugehen, dass einer der auswärts spielenden Fußballer wieder in den Ort zurückfindet. Auch sei trotz Geburtenzunahme noch keine echte Nachwuchsarbeit realistisch.



Der Verein hat gleich zwei Gymnastikgruppen - für die erste berichtete Erika Müller. Diese Gruppe mit neun Damen trifft sich jeden Dienstag um 20 Uhr im Sportheim. Bei schönem Wetter werden öfter Fahrradtouren unternommen, auch Walken steht auf dem Programm, und alle vier Wochen wird mittwochs in Althausen gekegelt. Die zweite Gymnastikgruppe besteht aus zwölf Frauen. Trainiert wird mit Hilfsmitteln wie Stuhl, Stab, Wand oder Ball. Die Wandergruppe wurde 2009 von Wolfram und Erich Schneider gegründet und 2016 in die DJK integriert. Die Männer wandern donnerstags ab

9 Uhr, im Winter ab 10.30 Uhr. bei fast jedem Wetter. Vom Dorfplatz aus geht es zu Fuß los, oder es wird mit dem Auto zum Startpunkt gefahren. Die Wanderungen dauern bis etwa 16 Uhr, die Laufstrecke beträgt zwischen 15 und 25 Kilometer.



Über mehrere Sparten informierte Thomas Müller. Anke Schneider bietet alle zwei Wochen, jeweils donnerstags von 16.30 Uhr bis 17.30 Uhr, "Musik und Bewegung für Kinder" für den Nachwuchs im Alter von ein bis sechs Jahren.



Ex-Fußballer als Läufer



In der Laufgruppe haben sich ehemalige Fußballspieler zusammengetan, um fit zu bleiben. Sie treffen sich jeden Freitag ab 20 Uhr. Einige von ihnen haben letztes Jahr sogar an zwei Laufwettbewerben, dem Hambacher Night Run und einem Lauf in Rannungen, teilgenommen und erwähnenswerte mittlere Platzierungen erreicht. Um mehr Läufer zur Teilnahme anzuspornen, wird bei solchen Veranstaltungen in Zukunft die Startgebühr übernommen.



2017 konnten erstmals zwei Fitnesskurse in der DJK-Halle angeboten werden, die eine Mischung aus Zumba, Bodystyling und Aerobic boten. Leiterin war Simone Müller-Götz. Seit wenigen Tagen läuft ein weiterer Fitnesskurs, der ausgebucht ist. Im Herbst ist ein weiterer Kurs geplant. Die Walkinggruppe

wird voraussichtlich im Mai wieder starten. In den Wintermonaten wird in der Halle alle 14 Tage Tischtennis gespielt. "In der Gesangsgruppe hat sich nichts geändert" ergänzte Michael Kastl die Spartenberichte.



Den Kassenbericht gab Susanne Markert ab. Marco Hornung und Magdalena Markert konnten ihr eine einwandfreie Kassenführung bestätigen.



Ehrungen

Zum Schluss der Hauptversammlung wurden zahlreiche Mitglieder geehrt, die dem Verein 25 oder 40 Jahre angehören.



40 Jahre: Dieter Müller, Josef Schodorf, Berthold Mann, Gottfried Oppermann, Andreas Appel, Erich Geißler, Hugo Reichert, Karl-Heinz Helmerich.



25 Jahre: Klaus Lemmer, Edith Öhler, Robert Balling, Rosalinde Hornung, Timo Hornung, Christian Gehring, Simon Saal, Felix Klöffel, Matthias Markert, Margareta Schneider.