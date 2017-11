Der lang anhaltende Nebel bei Bad Neustadt hat in vielen Bereichen der Rhöner Landschaft ein besonderes Gesicht gegeben. So wie hier von der Anhöhe an der Straßenmeisterei Rödelmaier in Richtung Heustreu. Während in anderen Teilen des Landkreises Sonnenschein vorherrschte, hatte sich die Rhön größtenteils in Nebel gehüllt.