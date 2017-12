Die Oldie-Night ist ein Klassiker

Zwei Bands, deren Musiker schon seit Jahrzehnten in der Musikszene der Region aktiv sind, gestalten am Faschingssamstag, 10. Februar 2018, wieder die Oldie-Night am Münnerstädter Sportzentrum. Ausrichter ist der TSV Münnerstadt. Die Münnerstädter "Bodygards" sowie die Grabfelder "Firestones" sind Garanten für einen Faschingssamstag im Flower-Power-Feeling.

Die Oldie-Night ist der etwas andere Faschingstanz in Münnerstadt. Die Veranstaltung gibt es schon seit mehr als 20 Jahren und immer garantiert sie ein volles Haus am Sportzentrum. Angesprochen sind alle, die gerne auf die großen Hits der 1960er, 1970er und 1980er Jahre tanzen oder auch einfach nur die Songs aus ihrer Jugend hören möchten.

Abwechselnd stehen die Bands auf der Bühne und präsentieren neben alten Klassikern auch aufgefrischte Young-Oldies aus den 1980er Jahren. "Wir haben viele Stücke für richtig gute Stimmung", betont Gerhard Schubert, von Anfang an Sänger der Bodygards und einer der Ideengeber der Mürschter Oldie-Night. Die Musiker planen aber auch ein gemeinsames Set auf der Bühne mit fetzigen Stimmungsmachern.

Die Bodygards, das sind Gerhard Schubert, Hans Beudert, Hubert Götz, Andreas Halboth und Steffen Wüst. Die Firestones spielen in der Besetzung Alois Metz, Lothar Stumpf, Ricky Raab, Wolfgang Abschütz und Paul Rottmann. Musiker beider Bands stehen teilweise schon seit mehr als vier Jahrzehnten auf der Bühne und haben den Spaß und die Leidenschaft an der Rock- und Popmusik nie verloren.

Der Kartenvorverkauf für die Oldie-Night beginnt am Montag, 8. Januar bei den Elektrogeschäften Schilling und Schlegelmilch in Münnerstadt.