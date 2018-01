Der "rote Bauer" wird 80

Großwenkheim. Im Dorf hieß er früher hochachtungsvoll, bei einigen wenigen

auch abschätzig, der "rote Bauer." Als Landwirt und landwirtschaftlicher

Unternehmer ist Eugen Schmitt schon lange im wohlverdienten Ruhestand. Als

"Roter", als Mitglied der SPD, ist er aktiv wie eh und je. Nun feiert

Schmitt, der 30 Jahre lang ein geschätztes Mitglied des Münnerstädter

Stadtrates war, seinen 80. Geburtstag.



Eugen Schmitt wurde am 8. Januar 1938 in Großwenkheim geboren und

katholisch getauft. Da sein Vater schon im Alter von 28 starb, mussten er

und sein jüngerer Bruder Rudolf bereits in jungen Jahren die Mutter bei der

Arbeit in der kleinen Landwirtschaft unterstützen. Acht Jahre besuchte er

in Großwenkheim die Volksschule und anschließend die Berufsschule in

Münnerstadt sowie die landwirtschaftliche Berufsschule in Bad Kissingen.

Obwohl sein Traumberuf immer Landwirt war, arbeitete er anschließend bei

Siemens.



Doch die Arbeit in den Werkshallen war nicht seine Welt und deshalb kehrte

er schon nach einem halben Jahr Siemens den Rücken, um sich wieder voll der

Landwirtschaft zu widmen. Er kaufte oder pachtete große Flächen hinzu,

insgesamt bewirtschaftete er bis zu 65 Hektar. In den 1960er Jahren baute

er einen Hof mit großen Ställen, Maschinenhallen und einem Wohnhaus. 1961

kaufte er seinen ersten Schlepper und im Jahr darauf einen Mähdrescher.

Neben dem landwirtschaftlichen Betrieb baute er zusammen mit seinem Sohn

Peter ein landwirtschaftliches Lohnunternehmen auf. Auch

die beiden ältesten Töchter und später die Enkel wurden während der

Erntezeit und in den Ferien immer wieder als Fahrer eingesetzt.



1961 heiratete er seine Frau Anni. Aus der Ehe gingen vier Kinder hervor,

ein Sohn und drei Töchter. Er hat auch acht Enkel und fünf Urenkel. Seine

Frau und seine Tochter Karin sind vor einigen Jahren verstorben.



Die Politik war und ist noch immer Eugen Schmitts Welt. "Ich habe mich

wegen Helmut Schmidt für die SPD entschieden", erzählte er. Das sei die

Partei, die sich für die Interessen der kleinen Leute einsetze. 1972 wurde

er Mitglied im Münnerstädter SPD-Ortsverein, der ihn 1978 als

Stadtrats-Kandidat nominierte. Er wurde auch gleich gewählt und blieb 30

Jahre lang Mitglied, bis 2008. 18 Jahre lang, von 1984 bis 2002, war er

Ortsreferent. In dieser Zeit konnte er in Zusammenarbeit mit seinen

örtlichen Stadtrats-Kollegen für Großwenkheim viel erreichen. Das

Großwenkheimer Rathaus wurde saniert und dort ein Feuerwehrraum und ein

Jugendraum eingerichtet. Die Stadt kaufte die Baywa-Halle, dort kamen die

Jugendblaskapelle und der Schützenverein unter. Eugen Schmitt nennt auch

den Bau des Wertstoffhofes für die östlichen Stadtteile sowie des Radweges

nach Maria Bildhausen. "Der frühere Bürgermeister Ferdl Betzer hat mehrfach

versucht, mich für seine Partei zu gewinnen, aber das wollte ich nicht" ,

erzählte er schmunzelnd. 1978 war er für die SPD auch Listenkandidat für

die Landtagswahl und holte für Volker von Truchseß einige hundert Stimmen.

Auch heute noch ist Eugen Schmitt stets dabei, wenn sich der SPD-Ortsverein

Münnerstadt trifft. Nicht nur das, er engagiert sich stark in der

SPD-Arbeitsgemeinschaft 60plus, der Senioren-Organisation seiner Partei. Er

gehört dem Kreisvorstand, dem Unterbezirksvorstand und dem

Bezirksvorstand an.



In seinem Stadtteil und darüber hinaus engagierte sich Eugen Schmitt auf

vielfältige Weise. Er war Elternbeiratsvorsitzender der Gemeinschaftsschule

Seubrigshausen-Großwenkheim, Vorsitzender der Jagdgenossenschaft,

Vorsitzender des Kindergartens Großwenkheim, Obmann des Bayerischen

Bauernverbandes, Vorsitzender des Faschingsvereins, amtlicher

Hagelschätzer, Schöffe am Amtsgericht Bad Kissingen, Mitglied im

Festausschuss für die 1200-Jahr-Feier. Er war Mitglied der

Eigenheimer-Vereinigung und der Reservistenkameradschaft. Für seine

Verdienste um Großwenkheim und die Gesamtstadt erhielt er die silberne

Stadtmedaille.



Noch bis ins Jahr 2015 fuhr er Mähdrescher, wenn Not am Mann war und in der

Erntezeit Fahrer gebraucht wurden. Doch jetzt genießt er das Rentnerleben

in vollen Zügen. Tanzen war schon immer seine Leidenschaft. Deshalb geht er

sehr gerne und oft z um Seniorentanz oder auf dem

Tanzboden in Bad Kissingen und in der Umgebung. Auch das Wirtshaus-Singen

hat es ihm angetan. Heute feiert er im Kreis seiner großen Familie und mit Freunden in

Großwenkheim seinen 80. Geburtstag.