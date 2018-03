Der Nachwuchs ist gesichert

Auf ein ereignisreiches Jahr 2017 konnte die Rannunger Feuerwehr bei der

diesjährigen Generalversammlung zurückblicken. 67 aktive und passive Mitglieder hatten sich zur Versammlung im Feuerwehranwesen in der Schweinfurter Straße eingefunden.

Vorsitzender Andreas Wartha blickte auf das vergangene Jahr zurück. So hatte die Feuerwehr vor rund einem Jahr, am 16. Februar das neue Löschgruppenfahrzeug LF10 bei der Firma Magirus in Ulm abgeholt. Am 27. Mai fand die feierliche Fahrzeugsegnung statt. Das im Anschluss veranstaltete Hoffest kann wie im Vorjahr wieder als voller Erfolg bezeichnet werden.

Er blickte außerdem auf die im Rahmen des gemeindlichen Ferienprogramms

durchgeführte Dorf-Rallye und dem alljährlichen Vereinsausflug nach Fulda

zurück.

Andreas Wartha berichtete auch über die laufenden Arbeiten im bereits

gegründeten Festausschusses zur Vorbereitung des 150-jährigen

Gründungsfestes im Jahr 2019. Die Aufgabenpakete wurden in einzelne

Arbeitskreise aufgeteilt und werden zur Zeit eifrig abgearbeitet. Das Fest findet vom 25. bis 27.Mai 2019 am Festplatz am Sportgelände statt.

Kommandant Andreas Klopf freute sich in seinem Jahresrückblick über

die rege Übungsbeteiligung der Kameradinnen und Kameraden. Alle Gruppen

haben die Übungen zur vollsten Zufriedenheit der Kommandanten durchgeführt.



Die Rannunger Wehr besteht zur Zeit aus 54 aktiven Mitgliedern, davon 15

aktive Atemschutzträger. Weiterhin blickte er auf zehn Einsätze im vergangenen

Jahr zurück. Besonders freute er sich über die im Oktober 2017 durchgeführte

Leistungsprüfung Wasser. Hieran nahmen 18 Kameradinnen und Kameraden mit

Erfolg teil. Es wurden sechs Mal Bronze, drei Mal Gold, sechs Mal Gold-Blau und drei Mal Gold-Grün abgelegt.

Ebenfalls äußerst zufrieden berichtete Klopf über die Rannunger Jugendfeuerwehr. Diese besteht aktuell aus 21 aktiven Jugendlichen. Im Februar werden wieder sieben Jugendliche mit der Modularen Truppmannausbildung anfangen und können somit bei Volljährigkeit als aktive Feuerwehrmänner eingesetzt werden. Außerdem konnten für die Jugendfeuerwehrler neue Kleidungsgegenstände angeschafft werden. Es sind während der Versammlung per Handschlag zwölf Jugendliche in die Jugendfeuerwehr aufgenommen worden. Der Feuerwehrführung ist um den Nachwuchs nicht bange und es zeigt sich, welchen Stellenwert die Wehr im Ort genießt.

Da es im vergangenen Jahr immer schwieriger wurde, entsprechend Freiwillige für Fahnenabordnungen zu finden, ging nochmals der Appell an alle Anwesenden, sich hier in Zukunft wieder mehr einzubringen. Der Vorstand möchte diese Tradition bei Beerdigungen und gemeindlichen Terminen weiter erhalten.

Bürgermeister Fridolin Zehner die Grußworte der Gemeinde und dankte dem Vorstand und allen Feuerwehrmitgliedern für die geleistete Arbeit. Auch er freute sich besonders über die hohe Zahl

der neu aufgenommen Jugendlichen.

Kreisbrandinspektor Ronald Geis überbrachte die Grußworte der Landkreisführung und freute sich, das erste Mal die Generalversammlung in Rannungen besuchen zu dürfen. Er blickte auf anstehende Termine in 2018 voraus und gab den aktiven Kameraden Verhaltensregeln an die Hand, sicher zum Feuerwehranwesen und zur Einsatzstelle zu fahren.