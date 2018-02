Der Froschkönig bringt Senioren zum Lachen

Auch die Senioren Münnerstadts hatten in den letzten Tagen Gelegenheit, Fasching zu feiern. In den beiden Seniorenheimen St. Elisabeth und Juliusspital gab es Auftritte von Büttenrednern und Tanzgarden aus Strahlungen und Burglauer. Die musikalische Umrahmung übernahm in St. Elisabeth und beim Seniorenfasching der Pfarrei St. Maria Magdalena das Duo Freiflug. Die Büttenrednerinnen Anneliese Albert und Inge Kirch führten bei allen drei Veranstaltungen einen Sketch auf. In St. Elisabeth wurde der Moderator Karl Beudert von Rosina Eckert humoristisch unterstützt.