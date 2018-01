"Defelder Lokalzeitung" und die Hitparade

Kaum ist das zweite Highlight "Adventskonzert" nach wochenlanger Probe mit abschließender Aufführung beendet, geht es in Theinfeld nahtlos über in die närrische Zeit. Damit alles perfekt abläuft, muss im Vorfeld viel gearbeitet und vorbereitet werden. Nicht nur die Tänze werden wochenlang einstudiert, die Büttenreden geschrieben und verfasst, und die Musik- und Sketche geprobt und einstudiert, sondern auch die Technik muss funktionieren. Dafür sind seit Jahrzehnten Erich Thain und Dieter Geier verantwortlich.



Nichts geht ohne Erich Thain und Dieter Geier

Besonders bei der beliebten Hitparade ist es notwendig, dass der Sound und Gesang beim Publikum gut ankommen. Erich Thain übt diese Funktion zur vollsten Zufriedenheit seit 38 Jahren mit seinem Kumpel Dieter aus, und beide tragen ganz erheblich zum Gelingen bei, auch wenn sie nicht zu den karnevalistischen Größen bei den Sitzungen zählen, sagt Vorsitzender und Sitzungspräsident Thomas Schmitt. Während Thain vor allem für die Elektronik zuständig ist, kümmert sich Dieter Geier zusammen mit Johannes Pfaab um den Bühnenauf- und Umbau. "Es muss hat alles passen, vom richtigen Liedbeitrag beim Einzug der Akteure und der Tanzgruppen, wie auch die richtige Lautstärke", so Thain. Er erinnert sich an seine Anfangszeit, als die Musik noch nicht über CD, sondern vom Tonband ablief. Das ist es schon passiert, dass ein Lied aus Versehen mal hängenblieb, und die Tanzgarden plötzlich aus dem Takt kamen und nicht mehr weiter wussten. Wenn alles nicht so läuft, wie es soll, ist da noch Margit Englert, die vor allem die Lieder auf die CD bringt und die Thain als seine rechte Hand bezeichnet. Gespannt dürfen die Zuschauer neben der Hitparade besonders wieder auf die "Defelder Lokalzeitung", mit allen nennenswerten Ereignissen im knapp 200 Seelendorf Theinfeld, sein. Bei der Feststellung, dass fast jeder dritte dieser Einwohner in irgendeiner Weise zum Gelingen der Büttensitzungen beiträgt, ist das schon eine enorme Leistung.



Kartenvorverkauf

Die "Defelder Faschingssitzungen" finden am Freitag, 9.Februar, und Samstag, 10. Februar, jeweils um 19.33 Uhr statt. Der Kartenvorverkauf startet am Sonntag, 21. Januar, von 13 bis 14 Uhr, und nochmals am Freitag, 26. Januar von 19.30 bis 20 Uhr, im Musikheim.