"Defelder Fosenocht"

"Ich fühle mich wie in Veitshöchheim", meinte Sitzungspräsident Thomas Schmitt. Das lag an der ausverkauften Festhalle und der schönen Maskerade. Besonders die große Schar aus Seubrigshausen war mitentscheidend für die Stimmung, zu der auch der Hausmusiker "Udo" aus Bad Königshofen seinen Teil beitrug.



Als Schneemänner verkleidet tanzte sie die Mini-Purzelgarde in die Herzen des Publikums. Trainerinnen waren Ina Geier und Sabrina Stirtzel. Nicht minder stark war nach der Pause der Tanz der "Maxis". Die acht Mädchen hatten ihren Tanz selbst einstudiert und perfekt auf die Bühne gebracht.



Wie in den Jahren zuvor waren auch diesmal wieder Karin Bretscher sowie Marie und Sophia Pfaab als Bäuerinnen auf der Bühne. Nachdem sie im vergangenen Jahr einen Bankraub verübt hatten, saßen sie nun im Gefängnis "Ritterkeller" in Thundorf. Dort fiel ihnen viel über das Dorf und seine Leute ein. Auch der Straßenbau in Seubrigshausen war ein Thema.



Dem großartigen Niveau passten sich die "Sieben Frauen im besten Alter" mit ihren beiden Showtänzen an. Mit ihrem Lied "Ich freu mich auf die Wechseljahre", beschrieben sie sich selbst. Für viele Besucher zählten die beiden Oldie-Tänze zu den absoluten Höhepunkten der Sitzung. Die Gruppe bringt schon seit Jahren das Publikum zum Lachen und erntete wieder viel Applaus.

Bei der Show "Die Höhle der Defelder Löwen" mit Marion Beck, Daniel und Karin Bretscher, Manfred Dietz, Lukas Englert, Rebekka Wasser, Stefan Schmitt und als Saalbesucher Christian Gehrig sowie, im Hintergrund, Margit Englert boten in Anlehnung an die TV-Show Erfinder Firmenchefs ihre Produkte an: eine Schminkschablone oder wiederverwertbares Klopapier.



Ganz dem Dorfleben hatten sich Marion Beck und Katja Wirsing, diesmal als Sonnenblumen verkleidet, verschrieben. Mehr als 30 Jahre sind die beiden Urgesteine schon auf der närrischen Bühne und nehmen das Dorfgeschehen auf die Schippe. Dabei bekommt nicht nur Theinfeld, sondern auch Thundorf, Rothhausen und Seubrigshausen sein Fett ab.



"Das ganze Jahr tragen wir die Vorkommnisse zusammen, um Stoff für Fasching zu haben", erklärte Marion Beck. Das Sturmtief, der Bauhof, der Seubrigshäuser Christbaum, Bürgermeisters Schlafzimmer im Rathaus oder der Wortgottesdienst, der nun schon 90 Minuten dauert - alles war ein Thema.



Mit Witz und Humor gastierte Rüdiger (Fabian Schneider) in der Bütt und berichtete aus seinem anstrengenden Leben als Bademeister. Das "Defelder Männerballett" tanze mit sehenswerter Choreografie und Kleidung nach Art der Band "Village People". Daniel Bretscher und Lukas Englert hatten Gummipuppen dabei und zeigten allerlei Hebefiguren.



Was wäre die "Defelder Fosenocht" ohne die Geschwister Pfaab. Gleich vier von ihnen bereicherten die Büttensitzung mit mehreren Auftritten. Beim Märchen "Hänsel und Gretel" sorgten Johannes (Hexe), Lena (Hänsel) und Marie (Gretel) Pfaab für den absoluten Höhepunkt dieser 38. Büttensitzung. Die Beiträge "Lebt denn die alte Waldhexe noch" oder "Wahnsinn, warum schickst Du mich zu der Hexe" könnten tatsächlich nach Veitshöchheim passen.



Eine Gruppe Jugendlicher am Lagerfeuer versuchten dem Publikum zum Schluss noch einmal einzuheizen: Theresa Klopf und Yvonne Schubert mit dem Hit "Hinterm Horizont", Manuel Schmitt mit "Griechischer Wein", Ramona Klopf mit dem Schlager "Ich sterb für Dich", Philipp Röder mit "Verlieben, verloren, vergessen, vorbei", Tobias Geier "Ich will keine Schokolade", sowie Laura Schubert mit "Nur geträumt".



Den Schlusspunkt setzte Sitzungspräsident Thomas Schmitt als Michl Müller mit Eigenwerbung für das Kreismusikfest und dem Lied von der Gelbwurst.



Die Mitwirkenden der Tanzgruppen:

Purzelgarde: Leon und Xaver Beck, Mia und Timo Geier, Mona Kirchner, Marie und Sophie Rentsch, Noah und Paula Schäfner, Jule und Neele Schröttle sowie Leon Stirtzel

Frauen im besten Alter: Bianca, Silke und Sabine Geier, Claudia Klopf, Doris und Erika Schubert und Martina Thain

Showtanzgruppe: Theresa Klopf, Lena, Marie und Sophie Pfaab, Janina Reinhard, Laura und Yvonne Schubert und Emelie Thain.

Herrenballett: Daniel Bretscher, Lukas Englert, Max, Steffen und Tobias Geier, Johannes Pfaab, Andre und Manuel Schmitt und Max Wasser