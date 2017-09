Das Mittelalter kam zurück

Altes Handwerk gezeigt





Manch einer mag sich am Wochenende beim Besuch des Klosters Maria Bildhausen denken: "So könnte es im Mittelalter rund um das damalige Zisterzienserkloster Bildhausen ausgesehen haben". Zelte sind aufgeschlagen, über offenem Feuer brutzelt das Essen, Bauchtänzerinnen und Jongleure treten auf und zahlreiches altes Handwerk kann bewundert werden. Kinder und Jugendlichen stellen Fragen, zum Beispiel wie lange man an einem Schwert geschmiedet hat, oder warum man zum Wäschewaschen eine Wanne brauchte und wie das war, als man noch mit Pfeil und Bogen unterwegs war - all das wird geduldig beantwortet. "Die Kinder heute können es ja nicht wissen, wie schwer das Leben früher war," sagt ein Schmied, der gerade ein Hufeisen im Feuer bearbeitet.Zum vierten Mal wird das Forum Cistercium in der historischen Klosteranlage angeboten, und viele Schausteller waren gekommen. Doppelt so viel, als vor zwei Jahren, da waren es gerade mal 27, sagt der stellvertretende Leiter der Einrichtung des Dominikus Ringeisenwerks, Michael Nowotny.Vorführendes altes Handwerk wechselt sich mit Lagerbereichen aus verschiedenen Epochen des Mittelalters ab. Außerdem gibt es auch viel Musik an allen Ecken und Enden.Da hört man heute selten Musikinstrumente oder Gesänge auf der Hauptbühne, zum Beispiel von Schattenschweif, Klanggespinst oder auch der Gruppe Saitenweise. Ritter, Knappen, Burgfräulein und das ganz normale Volk mischen sich unter die Besucher. Auf den Ständen der weit gereisten Händler gibt es vielerlei zu entdecken und zu bestaunen. Und wenn man glaubt, schon alles gesehen zu haben, entdeckt man plötzlich in einem Winkel noch etwas Interessantes. Da gibt es große aus Hufeisen geschmiedete Kugeln für den Garten, Kleinkunst, Tücher, Decken und Felle. Geschichte wird an allen Ecken und Enden wach und wer nachfragt, erfährt, dass gerade im Mittelalter die Klöster ihre intensivste und prägendste Zeit hatten. Genau das soll dargestellt werden und es ist auch wieder gelungen.Ihr Ritterdiplom können die Kinder im Klostergarten ablegen; es gibt eine Führung durch den Bienengarten und im Obstgarten hören Kinder am Nachmittag Märchen und Erwachsene bekamen am Samstagabend frivole Märchen in den am großen Lagerfeuer serviert. Es gab, den Bauchtanz der Sultaninen sowie Feuer, Gaukelei an der historische Brauerei.Besonders die Feuershow am Samstagabend war wieder ein Highlight. Hier zog die Gruppe Mimikry aus Altdorf bei Nürnberg alle Register ihres Könnens, egal ob es der Feuerreif war, den die Schaustellerin wie ein HulaHupp Reifen am Körper entlang führte, oder der Feuerspucker.Wer am Wochenende nach Maria Bildhausen kommt, der muss vor allem viel Zeit mitbringen, denn über all gibt es etwas zu sehen.Dass solch ein mittelalterliches Spektakel gerade zu Maria Bildhausen passt, zeigt ein Blick in die Geschichte: Das Kloster Bildhausen war im Mittelalter prägend für die Region Grabfeld und weit darüber hinaus. Hermann von Stahleck, Pfalzgraf bei Rhein, stiftete 1156 die zu einer Klostergründung notwendigen Ländereien. 1158 kamen Zisterziensermönche aus Ebrach im Steigerwald nach Bildhausen. Bis 1525 hatte das Kloster eine erste Blütezeit, gekennzeichnet von Erwerbungen und Schenkungen. Der Bauernkrieg 1525, der Markgräfler Krieg 1546/47 und der Dreißigjährige Krieg 1618 bis 1648 brachten dem Kloster schwerste Schäden an seinem Vermögen und den Gebäuden. Im Zuge der Säkularisation wurde das Kloster 1803 aufgelöst.Zum Namen Forum Cistercium erfährt man in Maria Bildhausen, dass Cistercium der lateinische Name von Citeaux, dem Stammkloster der Zisterzienser ist. Das lag bei Dijon in Burgund. So war es auch kein Wunder, dass neben dem bäuerlichen Volk auch Zisterzienser aufgefallen sind. Den Mittelaltermarkt in Maria Bildhausen wird es wieder im Jahr 2019 geben.