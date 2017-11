Das Kloster im vorweihnachtlichen Glanz

Am Samstag, 25. November (von 13 Uhr bis 19 Uhr) und Sonntag, 26. November 2017 (von 11 Uhr bis 19 Uhr) werden den kleinen und großen Besuchern beim Bildhäuser Weihnachtsbasar ein buntes Programm und eine erweiterte Auswahl an Angeboten auf dem Klostergelände und im Klosterladen präsentiert.

Im Klosterladen des Dominikus-Ringeisen-Werkes bieten die Kloster-Manufaktur, die Gärtnerei und die Werkstätten zusammen mit ihren Partnern eine Menge Waren an. Im besonderen Ambiente der historischen Klosteranlage gibt es rund um und im Abteigebäude zusätzlich eine Fülle attraktiver Angebote und ein spezielles Rahmenprogramm. Außerdem ist die alte Brauerei wieder geöffnet.

Die kleinen Besucher können sich wieder auf den Nikolaus und echte Schafe zum Streicheln freuen. Am Sonntag zeigt der "Kleinwenkheimer Bauernhaufen" beim Lagerleben im Mühleneck alte Handwerkskunst. Ein Klosterflohmarkt bietet im Haus St. Maria/Erdgeschoss für alle Schnäppchenjäger kleinere und größere Fundstücke an. Der Erlös aus dem Verkauf kommt der Wiedereinrichtung des "Bäuleins" zugute.

Die KlosterAkademie Maria Bildhausen stellt an beiden Tagen im Haus St. Maria ihre neuen Kursangebote für das kommende Jahr vor. In der Kirche wird die Ausstellung "Kommet ihr Hirten, ihr Männer und Frau'n!" von den Bewohnern der Wohneinrichtung und von den Beschäftigten der Werkstätten und den Besuchern der Senioren- und Förderstätten präsentiert. Außerdem wird in der Kirche stündlich eine Einstimmung auf den bevorstehenden Advent angeboten.

Während des Weihnachtsbasars wird der Verkehr rund um Maria Bildhausen von den Freiwilligen Feuerwehren geregelt. Zusätzliche Parkplätze stehen am nahe gelegenen Rindhof, in Groß- und Kleinwenkheim zur Verfügung.

Der Weihnachtsbasar kann von hier mit einem kostenlosen, permanenten Shuttleservice erreicht werden.

Vorweihnachtlich illuminiert lädt die gesamte Anlage vor allem auch ab der Dämmerung zu einem Spaziergang durch die Anlage ein.

Besondere Angebote beim Basar

Samstag

15 Uhr bis 17 Uhr Nikolausbesuch; 16 und 17 Uhr Uhr Adventsstimmung in der Kirche; 18 Uhr Konzert mit dem Chor "Taktwechsel". Außerdem spielen während des Tages die Seniorenkapelle Burglauer, die Stadtkapelle Münnerstadt und der Musikverein Kleinwenkheim.

Sonntag

10 Uhr Gottesdienst in der Kirche; 11 bis 19 Uhr mittelalterliches Lagerleben; zu jeder vollen Stunde ab 12 Uhr bis einschließlich 18 Uhr Adventseinstimmung in der Kirche; 15 bis 17 Uhr Nikolausbesuch; Während des Tages Ständchen des Musikvereins Fridritt, der Alphornbläser Schwarze Berge und des Posaunenchors Poppenlauer.

Aktuelle Informationen finden Sie im Internet unter

oder