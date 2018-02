Das ist die Grüne Jugend Main-Saale

Am Samstag, den 3. Februar 2018, trafen sich in den Theaterstuben in Maßbach sieben engagierte junge Leute im Alter von 17 bis 26 Jahren aus den Landkreisen Bad Kissingen, Rhön-Grabfeld und Haßberge zur Gründung der Grünen Jugend Main-Saale.



Das Ziel der Organisation ist die Vernetzung und Vertretung der jungen Grünen und grün-nahen Jugendlichen. Die politische Arbeit ist an den Leitbildern Ökologie, Frieden, Gleichstellung von Frau und Mann, Schutz gesellschaftlicher Minderheiten, Solidarität, Antifaschismus und Antirassismus orientiert.



Unterstützend und beratend zur Seite stand der erfahrene Sebastian Hansen, Mitglied im Landesvorstand der Grünen Jugend Bayern.

In diesem Rahmen wurden die Satzung verabschiedet, der Vorstand gewählt und bereits die ersten Veranstaltungen vorgeplant.



Die Grüne Jugend Main-Saale freut sich über alle Interessenten, die jünger sind als 28 Jahre.