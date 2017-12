Damit der Spaß auf dem Eis bleibt

Der Beginn der kalten Jahreszeit bedeutet nicht automatisch weniger Unfälle an und in unseren Gewässern. Allein im Wintermonat Januar ertrinken nach Auskunft der Deutschen Lebensrettungsgesellschaft DLRG in Deutschland etwa 35 Menschen. Daher ist es wichtig, dass schon Kindern im Grundschulalter die Gefahren an und auf zugefrorenen Gewässern verdeutlicht werden.



Aus diesem Grund führte die DLRG-Jugend Bayern in den 2. bis 4. Klassen der Grundschule Münnerstadt ein Eisregel-Training durch. Die Schüler erfuhren, dass die Eisdecke auf stehenden Gewässern mindestens 15 Zentimeter dick sein sollte, um ausreichend tragfähig zu sein.



Verschiedene Faktoren wie Zu- oder Abflüsse und Uferbewuchs führen oft dazu, dass die Eisdecke auch nach längeren Kälteperioden nicht überall gleich dick ist. Lebensgefahr besteht auf zugefrorenen Fließgewässern, diese sollten überhaupt nicht betreten werden.



Richtiges Verhalten in Gefahrensituationen

Neben diesen Informationen lernten und übten die Schüler das richtige Verhalten in Gefahrensituationen auf dem Eis. So soll man sich flach auf den Bauch legen, um sein Körpergewicht auf eine größere Fläche zu verteilen, wenn man ins Eis einzubrechen droht. Die Kinder legten sich bäuchlings auf große Turnmatten und robbten aus dem "Gefahrenbereich". Mit drei hohen Turnkästen wurde ein Eisloch simuliert. Hier versuchten die Schüler, sich mit Armen und Füßen gleichzeitig nach oben zu stemmen, und den Körper seitlich auf die "Eisfläche" zu schieben.



Neben der Selbstrettung war auch die Fremdrettung ein wichtiges Thema, wobei der Eigenschutz immer an erster Stelle stehen muss. Nachdem zuerst der Notruf abgesetzt wurde, lernten die Schüler, dass man ins Es eingebrochene Personen etwa mit zusammengebundenen Kleidungsstücken, die man ihnen als Leine zuwirft, vom Eis ziehen kann. Auch die Rettung mit professionellem Gerät wie dem Rettungsball durften die Schüler ausprobieren.



Vor weiterer Auskühlung bewahren

Nach der Rettung vom Eis muss das Unfallopfer vor weiterer Auskühlung bewahrt werden. Die Schüler übten den Umgang mit der Rettungsdecke und erfuhren, dass stark unterkühlte Personen weder bewegt, noch mit Kaffee oder gar alkoholischen Getränken versorgt werden dürfen, um den Blutkreislauf nicht zu stark anzuregen. Dies hätte zur Folge, dass abgekühltes Blut aus Armen und Beinen in die Körpermitte gelangt und dort Schaden an den Organen anrichtet.



In einer Kühlbox voller Wasser und Eiswürfel konnten die Schüler ausprobieren, wie sich Eiswasser auf der Haut anfühlt. "Eisig kalt!", war die einhellige Meinung, und alle waren froh, dass nur der Arm im kalten Wasser steckte, und nicht der ganze Körper.