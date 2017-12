ChristmasNight lädt zum Kulturbummel nach Ostheim ein

An diesem Tag öffnen einige Museen ihre Pforten bis 22 Uhr. Budenzauber, Musik und aufwendige Dekorationen entlang der Marktstraße sorgen für festliche Stimmung beim Kulturbummel.



Kultur wird bei der ChristmasNight in Ostheim großgeschrieben: Das Wagnereimuseum direkt an der Marktstraße gegenüber dem Rathaus öffnet seine Türen. Die Weihnachtsausstellung "Glanz der Weihnachtszeit" präsentiert in der Kirchhofschule liebevolle Arrangements weihnachtlicher Dekoration und Krippen aus verschiedensten Epochen. Der Eintritt für die Ausstellung dient unter anderem dem Erhalt der Kirchenburg.



Viele Geschäftsleute entlang der Marktstraße schmücken den Eingangsbereich ihrer Läden festlich sowie fantasievoll und laden zu Aktionen ein. Für Unterhaltung sorgen die musizierenden Nikoläuse und eine singende Kindergruppe unter der Leitung von Susanne Zuber-Maisch.