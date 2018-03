Cedric Seeliger folgt bei der DJK Windeheim Judith Hein nach

Nach dem Rücktritt von Judith Hein übernimmt nun Cedric Seeliger deren Aufgabe als Vorsitzender. Insgesamt besteht die Vereinsspitze aus drei gleichberechtigten Vorsitzenden, Christian Nöth und der erkrankte Sebastian Beck blieben in ihrem Amt. Alte und neue Schriftführerin ist Yvonne Beck, Daniela Müller ist weiterhin Schatzmeisterin. Zu Kassenprüfern wurden Julian Beck und Jürgen Hehn gewählt.



Der geistliche Beirat Michael Kubatko begann die Jahreshauptversammlung mit einem kurzen Gebet und dem Totengedenken. Die scheidende Vorsitzende Judith Hein bedankte sich bei allen Helfern, die die DJK unterstützt und für ein erfolgreiches Jahr gesorgt haben. Derzeit seien 173 Mitglieder bei der DJK gemeldet, wovon 109 männlich und 64 weiblich sind. 28 Personen sind hierbei unter 18 Jahre alt. Im vergangenen Jahr verbuchte der Verein zwei Austritte und zwei Neuzugänge.



Viel geboten wird in den einzelnen Sparten der DJK, wie die Abteilungsleiter berichteten. So gibt es eine Gymnastikgruppe, die aus acht Damen besteht, sowie eine Rückenschule, in der derzeit rund fünf Personen üben. Im Bereich des Jugendfußballs drei Spieler gemeldet, die in anderen Spielgemeinschaften mitwirken. "Auch Mädels sind hier willkommen", lud Abteilungsleiter Oliver Beck ein. Aufgrund von Teilnehmer- und auch Zeitmangel der Abteilungsleiterin musste die Aerobic abgesetzt werden. Es pausiert derzeit auch das Kinderturnen, da sich hier zu wenig gemeldet haben. "Wenn das Interesse größer wird, bieten wir hier jedoch wieder sehr gerne Kurse an", sagte Jana Müller.



Fußball-Fusion ein Glücksgriff

Christian Nöth blickte in Vertretung von Sebastian Beck auf ein ereignisreiches Jahr aus fußballerischer Sicht zurück. Vor einem Jahr habe man sehen müssen, wie es hier in Zukunft weitergehen soll. Aufgrund zahlreicher Abgänge konnte die Spielgemeinschaft Windheim/Burghausen keine Mannschaft mehr stellen, weshalb frühzeitig Gespräche mit dem FC Teutonia Reichenbach aufgenommen wurden. Letztendlich fusionierte die Spielgemeinschaft Windheim/Burghausen mit dieser, so dass der Sportbetrieb aufrecht erhalten werden konnte. Derzeit stellt man zwei Mannschaften. "Nach einem halben Jahr können wir sagen, dass es ein Glücksgriff war, und die Kooperation mit allen beteiligten Vereinen sehr gut angelaufen ist", freute sich Nöth.



Er dankte dem Vorstand für die guten Gespräche im Vorfeld, den beiden Trainern Daniel Hein und Tobias Bach sowie den Platzwarten und allen, die im Hintergrund dafür sorgen, dass ein reibungsloser Spielbetrieb möglich ist. Abteilungsleiter Steffen Nöth nannte dabei Details, wie die letzte und die diesjährige Runde verlaufen sind.



Michael Kubatko bedankte sich bei den vielen im Verein, die sich ehrenamtlich engagieren. "Es wird schwieriger, Mitglieder zu bekommen, aber die DJK ist hier noch gut aufgestellt", merkte er an. Ortssprecher Klaus Schebler meinte, dass die Vereinsarbeit sehr wichtig sei: So werde auch der Zusammenhalt der Dorfgemeinschaft gestärkt.



Ehrungen und Termine

In der Jahreshauptversammlung wurden außerdem langjährige Mitglieder geehrt. Seit 25 Jahren ist Gunter Beck dabei, seit 40 Jahren Harald Geheeb und seit 60 Jahren Leo Hillenbrand.



Christian Nöth gab die Terminplanung für das Jahr bekannt. "Dieses Jahr sind wir wieder mit den Heimspielen der DJK Burghausen/Windheim/Reichenbach 2 an der Reihe", führte er aus. Die Fußballer freuten sich schon jetzt auf zahlreiche Unterstützung der Fans. Das Dartturnier wird es am Karfreitag geben, das Mai- und Vatertagsfest findet ebenso wieder statt. Bei der Fußball-WM wird zum Public Viewing über Großleinwand im Sportheim eingeladen.



Im Punkt "Verschiedenes" merkte Thomas Müller an, dass im Behinderten-WC ein Wickeltisch installiert werden sollte. "Wir sollten uns hier Gedanken machen", sagte Christian Nöth.