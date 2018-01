1 / 1

Zum Neujahrsempfang waren zahlreiche Bürgerinnen und Bürger der Marktgemeinde Maßbach ins Rathaus gekommen. Bürgermeister Matthias Klement am Rednerpult) gab einen langen Rückblick über die Geschehnisse in der Welt und in der Gemeinde. Foto: Dieter Britz