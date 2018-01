Bürgermeister zieht positive Jahresbilanz

"Im Rückblick auf 2017 kann man mit Fug und Recht behaupten, dass es wieder ein gutes Jahr für den Markt Maßbach war", betonte Bürgermeister Matthias Klement (CSU) beim Neujahrsempfang im Rathaus. Dazu konnte er eine große Anzahl von Bürgerinnen und Bürgern, Repräsentanten der Kirchen, Kommunalpolitik, Parteien, Schulen, Feuerwehren, Vereinen, sozialen und kulturellen Einrichtungen willkommen heißen. Auch die Bundestagsabgeordnete Sabine Dittmar (SPD) und die Bürgermeister der Nachbargemeinden waren unter den Gästen. Erstmals war ein Repräsentant des Landkreises Bad Kissingen mit dabei. Diese Aufgabe hatte der stellvertretende Landrat Emil Müller (CSU) übernommen.



Nochmals Michael Ballhaus gedacht

Mit dem Goethe-Zitat "das neue Jahr zieht mich freundlich an, und ich lasse das alte mit seinem Sonnenschein und Wolken ruhig hinter mir" aus dem Jahr 1783 begann der Bürgermeister seinen Neujahrs-Rede. Traditionell gab er einen sehr ausführlichen Rückblick auf das Geschehen rund um den Globus im letzten Jahr von der Wahl von Donald Trump zum Präsidenten der USA bis zum

G20-Gipfel in Hamburg und der Bundestagswahl. Unter den 2017 verstorbenen Prominenten war auch ein Mann, der in seiner Jugend in Maßbach lebte: In Berlin starb im Alter von 81 Jahren der weltberühmte Kameramann Michael Ballhaus, der mit Rainer Werner Fassbinder 15 Filme drehte und später in die USA und nach Hollywood ging. Seine Eltern, die Schauspieler Lena Hutter und Oskar Ballhaus brachten das fränkische Theater nach Maßbach, betonte Matthias Klement.



Auch in der Marktgemeinde gab es 2017 bedeutsame Ereignisse und Veranstaltungen. So feierte der evangelische Posaunenchor Maßbach sein 60-jähriges Bestehen, der TV und die Eigenheimer in Poppenlauer blickten auf 50 Jahre zurück, die SPD in Poppenlauer auf 110 Jahre. "Ich bedanke

mich bei allen Vereinen für das herausragende ehrenamtliche Engagement im vergangenen Jahr. Ich bin sehr stolz, eine derartig vielfältige Vereinslandschaft in unserer Gemeinde zu haben ... Wir als Gemeinde unterstützen sie dabei nach Kräften" sagte der Bürgermeister.



Dank an den Heimatverein, Klaus Bub und Anne Maar

Klement hob auch hervor, dass das Theater Schloss Maßbach das kulturelle Leben bereichert und zahlreiche Besucher aus Nah und Fern nach Maßbach bringt. Theaterleiterin Anne Maar wurde mit dem Kulturpreis des Bezirks Unterfranken ausgezeichnet. Der Bürgermeister dankte auch dem Heimatverein, der auf der Freilichtbühne in Poppenlauer nochmals die Gäste mit dem Stück "der Glöckner von Notre-Dame" begeisterte. Klaus Hart, der Chef der Theatergruppe, hatte 2017 letztmals die Regie und zieht sich zurück. Der Dank von Matthias Klement galt auch Klaus Bub, dem Leiter des

Heimatmuseums, der sich auch um die ehemalige Synagoge in Maßbach kümmert. Das Gebäude werde aktuell zwangsversteigert. Beim ersten Termin sei die Gemeinde noch nicht zum Zuge gekommen, die Fortsetzung folge im März.



Größte Baumaßnahme mit Kosten von ca. 700.000 Euro (185.000 Euro gibt es dafür an Fördergeldern) war die Neugestaltung der Ludwigsstraße und des Dorfplatzes in Poppenlauer. Sehr zum Leidwesen des Bürgermeisters ist die Maßnahme noch immer nicht abgeschlossen. In Maßbach wurde die Wirthsgasse barrierefrei gemacht, an der Lauer die beiden Fußgängerbrücken saniert und der Entlastungsparkplatz fertiggestellt. Außerdem wurde ein neues Versorgungsgebäude für das Freibad errichtet. Dies sei eine große Gemeinschaftsleistung des Bauhof, des Fördervereins Freibad und ortsansässige Firmen gewesen. Im zweiten Bauabschnitt werden dieses Jahr ein barrierefreier Zugang zum Becken geschaffen, die Umrandung des Beckens gepflastert und der Bereich um das Planschbecken neu gestaltet, kündigte Klement an.



Haushalt auf soliden Beinen

Der Haushalt der Gemeinde stehe weiterhin auf absolut soliden Beinen, die Pro-Kopf-Verschuldung liege weit unter dem Landesdurchschnitt vergleichbarer Gemeinden, freute sich der Bürgermeister.

Die Nachfrage nach Bauplätzen sei in den letzten Jahren gestiegen. Dies liege an der hervorragenden Wohn- und Lebensqualität und der vorhandenen Infrastruktur. Da die Gemeinde selbst nur noch wenige Bauplätze hat, soll das Baugebiet "an der Centleite" erweitert werden. Wichtig sei auch die

Ansiedlung weiterer Betriebe im Gewerbegebiet an der Autobahn, um Arbeitsplätze zu schaffen. Die Gemeinde konnte weitere Flächen hinzu kaufen, so der Bürgermeister.



Der stellvertretende Landrat Emil Müller meinte dazu, "auf der Ebene des Marktes Maßbach scheint mir die Welt in Ordnung zu sein", und "wenn es dem Gemeinden gut geht, geht es auch dem Landkreis gut". Stefan Erhard vom Musikverein Maßbach sorgte für die musikalische Umrahmung des Neujahrsempfangs 2018.