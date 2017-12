Bis zu 55 Jahre im selben Betrieb

55 Jahre in einem Betrieb - das gibt es heute kaum noch. Deshalb war das Transport- und Entsorgungsunternehmen Seger besonders stolz, in der Weihnachtsfeier Robert Kiesel für diese Zeit auszuzeichnen.



Im Jahr 2012 begannen Arnold Schmitt, Steffen Bauer, Csaba Hegedüs, Tobias Käck und Daniel Bergmann ihre Tätigkeit als LKW-Fahrer, Müllwerker und KFZ-Mechaniker und wurden in diesem Jahr für fünf Jahre geehrt. Für 15 Jahre erhielten Alexander Naumann und Adolf Behr die Anerkennung der gesamten Belegschaft, und Gunter Jänsch wurde für seinen unermüdlichen Einsatz in den vergangenen 20 Jahren ausgezeichnet.



Bereits ein Vierteljahrhundert halten Herbert Glas, Matthias Jahn und Peter Weigand dem Unternehmen die Treue. Für 30 Jahre wurde Ulrike Seger geehrt.



Seit 45 Jahren ist Peter Kirchner und inzwischen 55 Jahre ist Robert Kiesel im Unternehmen beschäftigt. Beide sind bereits im Ruhestand, bleiben der Firma Seger jedoch auch weiterhin als Aushilfen erhalten und unterstützen durch ihre langjährige Erfahrung die Kollegen.



Die Mitarbeiter ließen es sich nicht nehmen, auch das Jubiläum der Geschäftsleitung zu feiern. Für 30 Jahre Betriebszugehörigkeit wurde Christine Seger geehrt, während Joachim Seger seinen Mitarbeitern seit 25 Jahren zur Seite steht.