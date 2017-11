Bilanz nach zehn Jahren Allianz

Unter dem Motto: "Gemeinsam sind wir stärker als jeder Einzelne" schlossen sich 2007 die Mitgliedsgemeinden Schonungen, Üchtelhausen und der Markt Stadtlauringen zu einer Arbeitsgemeinschaft "Interkommunale Allianz Schweinfurter Oberland" zusammen. Im östlichen Landkreis Bad Kissingen mit den Gemeinden Oerlenbach, Nüdlingen, Münnerstadt, Maßbach, Thundorf und Rannungen existierte damals die Allianz "Henneberger Frankenland". Leider scheiterte diese Allianz und löste sich auf.



Ab 2012 schlossen sich Thundorf und der Markt Maßbach und zwei Jahre später die Gemeinde Rannungen der Allianz Schweinfurter Oberland an und fühlen sich dort bisher sehr gut betreut, zitiert man die Bürgermeister Egon Klöffel, Matthias Klement und Fridolin Zehner. Die besonderen Meilensteine in den zehn Jahren waren 2008 die Machbarkeitsstudie Ellertshäuser See, 2009 das Event "wunderbar wanderbar", 2010 das Modellprojekt "Seestern" als Gemeindeübergreifendes Verfahren der Dorferneuerung in Orten rund um den Ellertshäuser See, 2012 Einführung eines Sternwander- und Interkulturellen Tages und 2015 die Fertigstellung des Landwirtschaftlichen Kernwegenetzes. In der Innerortsentwicklung der betreffenden Gemeinden ist das Modell der Investitionen, die zur Erhaltung der Anwesen und Gebäude in den Ortskernen beitragen, eine willkommene Förderung für die Bauherrn. Aktueller Sitz der Allianz mit seiner Managerin Julia Hafenrichter ist derzeit das Rathaus Maßbach, die Sprechergemeinde ist Thundorf .



Uraufführung zum Jubiläum

Seit der Gründung sind zehn Jahre vergangen. Aus diesem Anlass fand in der Alten Kirche in Schonungen eine besondere Feierstunde statt. Nach einem Sektempfang der geladenen Gäste und dem musikalischen Auftakt mit den Schweinfurter Oberlandmusikanten, die bei ihrer Uraufführung unter der Leitung von Karl Heinz Helmerich (Seubrigshausen) sofort die Stimmung anheizten, begrüßte Moderator Sven Schröter die Ehrengäste, darunter auch die Landräte Florian Töper (Schweinfurt), stv. Emil Müller (Bad Kissingen) und den Leitenden Baudirektor Peter Kraus vom Amt für Ländliche Entwicklung in Unterfranken.



Der stv. Landrat Müller ging auf die Landkreis übergreifenden Maßnahmen ein und gab seiner Freude darüber Ausdruck, dass im Landkreis Bad Kissingen alle Kommunen, außer der Stadt, in einer Allianz integriert sind. Wenn man die Gemeinden des Schweinfurter Oberlandes betrachtet, so hatten sie bereits vor der Aufnahme in die Allianz gewachsene Gemeinsamkeiten und Berührungspunkte in Richtung Schweinfurt, so Müller.



Bei der Talkrunde mit den sechs Bürgermeistern erzählte Friedel Heckenlauer als Urgestein, der von Anfang an als einziger dabei war, von der langen Schwangerschaft und der Sturzgeburt der Allianz. Rannungens Bürgermeister Zehner ging auf die gescheiterte Henneberger Frankenland Allianz ein und hielt es für den richtigen Schritt sich dem Schweinfurter Oberland anzuschließen. Zehner: "Schweinfurt passt ganz einfach besser", was die Allianz betrifft. Egon Klöffel schilderte die anfänglichen Zweifel. Thundorf als kleines Dorf gegenüber den großen Gemeinden, wie Schonungen und den Markt Stadtlauringen, konnte das gut gehen? Es geht sogar sehr gut. Er ging ebenso wie die anderen Kollegen und Bürgermeisterin Göbhardt aus Üchtelhausen auf die Innenentwicklung, Leerstände, die Naherholung und den Tourismus ein. Bürgermeister Klement antwortete auf die Frage: "Welche Bedeutung hat die kommunale Allianz", dass einige Konzepte bereits umgesetzt und auch weitere noch ausstehen. Er bescheinigte dem Amt für Ländliche Entwicklung eine tolle Arbeit und schloss auch die Allianzmanagerin Julia Hafenrichter mit in seinen Dank ein.



Imagefilm

Bei der Vorstellung des Imagefilmes "Schweinfurter Oberland - natürlich.... voller Leben" hergestellt durch die Agentur Gerryland ging es im Streifzug und herrlichen Bildern in drei Minuten durch das gesamte Allianzgebiet der beteiligten sechs Gemeinden.



Auf eine etwas andere Art stellte sich in der Feierstunde das Theater Maßbach als unterfränkische Landesbühne vor. Die drei Bänkelsänger Benjamin Jorns, Ingo und Susanne Pfeiffer begeisterten in sechs Spielszenen in einem humorvollen Auftritt. Dabei stellten sie gesanglich und schauspielerisch gekonnt das Theater und seine Schauspieler vor. Das Fränkische Theater Schloss Maßbach ist mit ein kulturelles Aushängeschild des "Schweinfurter Oberlandes" und hat derzeit 62 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Leiterin Anne Maar, die vor kurzem den Kulturpreis, dotiert mit 5.000 Euro, der unterfränkischen Kulturstiftung des Bezirks entgegen nehmen durfte. Maar betont: "Theater ist eine Gemeinschaftsleistung und dieser Preis ist für uns alle".



Julia Hafenrichter blieb es am Schluss vorbehalten drei Personen im Rahmen eines Gewinnspiels einen Preis zu überreichen. Die glücklichen Gewinner waren Arlette Neeb aus Elfershausen und das Ehepaar Diethard und Margit Seith aus Volkershausen.

Mit dem original Oberlandlied eröffneten am Schluss des Programms die Trichter Gsichter aus Ebertshausen den musikalischen Schlussteil einer gelungenen Feier.