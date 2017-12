Besinnliches in der Lauertalkapelle Rothhausen

Die Weihnachtsfeiertage eingeläutet hat die Lauertalkapelle Rothhausen mit ihrem traditionellen Weihnachtskonzert, das diesesmal in der evangelischen Kirche stattfand. Dabei spielte das Ensemble unter der Leitung von Klaus Schmitt eine ausgewählte Mischung aus Weihnachtsliedern, beziehungsweise weihnachtlich angehauchten Liedern. Lena Gundelach moderierte.



Vorgetragen wurden "White Christmas", "I just called to say I love you", "Last Christmas", der "Jingle Bell Rock" und "Küss mich, halt mich, lieb mich" aus dem Märchen drei Haselnüsse für Aschenbrödel.



Mit der Lauertaler-Bläser-Band hat sich eine eigene Formation gebildet, in der junge Musiker zum Zuge kommen. Auch sie gaben einen Einblick in ihr Repertoire. Gesanglich umrahmt wurde der Abend durch den Wendelinuschor unter der Leitung von Ruth Kohlhepp. Der Chor sang "Schalom lieber Freund", "Down in Bethlehem" und "Gloria". Am Ende durften bei der "Heiligen Nacht" alle mitsingen.