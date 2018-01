Bei den Schützen ist alles im Lot

Die diesjährige Generalversammlung der Königlich Privilegierten Schützengesellschaft 1356 Münnerstadt war von viel Optimismus geprägt und dem Gefühl, dass man gut aufgestellt ist für die nächsten Herausforderungen. 1. Schützenmeister Klaus Brückner ließ die rund 25 anwesenden Schützenbrüder und drei Schützenschwestern in seinem Jahresbericht nicht im Unklaren, was im Verein im vergangenen Jahr geleistet wurde. Es war eine Menge, was die traditionsreiche Vereinigung, eine der ältesten Schützengesellschaften des Landes, organisiert, begleitet oder selbst entwickelt hat.

Da Partnerschaft besonders groß geschrieben wird, konnte von Veranstaltungen mit Partnergesellschaften in Bischofsheim und Bad Königshofen, sowie im Ort mit der Stadtkapelle Münnerstadt und auch mit der Bundeswehr in Hammelburg berichtet werden. Vertreter der Stadt konnten das nicht hören, geschweige denn würdigen, denn es war keiner da.

Essen, Trinken, Feiern gehören im Verein dazu, doch der Schwerpunkt ist der Schießsport und über den konnte Sportleiter Rainer Henneberger in seinem letzten Bericht nur Bestes vorstellen. Klein und Groß, Mädchen und Jungen, Frauen und Männer, die Vertreter verschiedener Mannschaften der Gesellschaft erzielten gute bis sehr gute Ergebnisse auf den verschiedenen Vergleichsebenen der Schützen. Das sportliche Aushängeschild ist jedoch derzeit Adrian Bier, der in der Juniorenklasse im Bogenschießen sich bis zu den Deutschen Meisterschaften qualifizierte und dort in der Hallenschießanlage von Hof den 7. Platz belegte. Ähnliches gelang dem Jungtalent im Freien, denn bei der Deutschen Meisterschaft in Hallbergmoos kam er auf den 4. Platz. Ob die mitgereisten Fans so ein Traumergebnis mitbewirkt hatten, ließ der 1. Schützenmeister offen, aber Spaß hat es sicher gemacht. Adrian ließ die Versammlung vom Krankenbett aus grüßen, so wie manch anderer auch, der gerne bei "seinen" Schützen gewesen wäre.

Dank der Bogenabteilung ist die Schützengesellschaft mitgliedermäßig im Aufwärtstrend, so Schatzmeister David Betzer auf Nachfrage. Alleine im vergangenen Jahr konnten 14 Personen aufgenommen werden, so dass jetzt 220 Mitglieder zu Buche stehen.

Als Volltreffer erweist sich im sportlichen Bereich zum 51. Mal das Vereine- und Betriebe-Schießen 2017. 14 Damen- und 29 Herrenmannschaften - ein neuer Rekord - führte der Sportleiter in seinem Bericht auf. Während bei den Herren die Freizeitkegler am besten ins Schwarze trafen, waren bei den Damen die Schützinnen 2 siegreich. Der Pokal verließ also das Schützenhaus nicht.

Klaus Brückner musste auch über Dissonanzen im Schützengau berichten. Hier hat die Gesellschaft interveniert und eine Sondersitzung beantragt. Die findet nun in den nächsten Wochen statt. Es geht im Gau um die Neuaufstellung der Führung der Schützen.

In der Schützengesellschaft Mitglied zu werden, ist der erste Schritt, wenn man Spaß daran hat, Kugel oder Pfeil und neuerdings auch Licht in einen schwarzen Punkt zu treffen. Das Gesellige und die Pflege von Traditionen wird dann gerne mitgenommen. Besonders viel Mühe gibt sich der Vorstand, wenn es um langjährige Mitglieder geht. Sind oder waren sie Funktionsträger oder "nur" Namen in der Kartei, Klaus Brückner lässt keinen aus, hat zu jedem Jubilar die passenden Worte und die Gesellschaft zeigt Flagge, indem zur Ehrung auch die MünnerCard gehört, denn " die Gesellschaft braucht die Geschäftswelt und wir geben etwas zurück", so der 1. Schützenmeister.

15 Jahre ist Max Knauf dabei, für 25 Jahre wurden Franz Endres, Martin Halbig, Timo Henneberger und Björn Koch geehrt. Auf 40 Jahre Schützengesellschaft bringen es Rüdiger Warthemann und Eduard Lintner, 50 Jahre Reinhold Reuscher, Hans Kastl und Peter Schmitt. Urgesteine mit 60 Jahren Mitgliedschaft sind 2018 Rudi Henneberger und Erich Brückner.

Die notwendigen Neuwahlen auf mehreren Positionen wurden formal korrekt und trotzdem zügig abgewickelt. 1. Schützenmeister bleibt Klaus Brückner, Schriftführerin ist Daniela Planetosch und als neuer Sportleiter trat Patrick Lumpe sein Amt an.

Besonders die Verabschiedung von "Alt"-Sportleiter Rainer Henneberger war für den 1. Schützenmeister Klaus Brückner eine Herzenssache. Jahrzehnte stand Rainer Henneberger in den vorderen Reihen der Gesellschaft. Er macht Jüngeren Platz, bleibt aber im Gesellschaftsausschuss der Vereinsarbeit treu. Der Ausschuss setzt sich mit der Neuwahl weiter aus den Personen Stefan Fischer, Stefan Bayerl, Ernst-Karl Wettlauer und Martin Halbig zusammen.

Mit einem Appell an eine weitere gute Zusammenarbeit in der Königlich Privilegierten Schützengesellschaft startete 1. Schützenmeister Klaus Brückner ins neue Vereinsjahr.



Vorstand:

1. Schützenmeister Klaus Brückner, neu

2. Schützenmeister Roland Dömling

Schrftführerin Daniela Planetosch, neu

Schatzmeister David Betzer

Sportleiter Patrick Lumpe, neu

Die Sieger 2017 (Auswahl):

Gaumeister Kugel:

Klaus Steiner in drei Disziplinen (Pistole, Unterhebel, Sportrevolver)

2. Platz Klaus Steiner (Perkussionsgewehr), Karola Schmitt (Luftgewehr) Rainer Henneberger (Luftpistole)

Gaumeister Bogen:

Jugend Moritz Fries, Junioren Adrian Bier, Senioren Karl-Heinz Dallner;

Bezirksmeister: Adrian Bier, Karl-Heinz Dallner

Bayerische Meisterschaft: 1. Platz Adrian Bier

Deutsche Meisterschaft: 4. Platz Adrian Bier