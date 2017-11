"Bambi" auf der Bühne

Am Mittwoch, 29. November, findet in der Lauertalhalle in Maßbach die Premiere von "Bambi" statt. Beginn ist um 10 Uhr. Das Theaterstück mit Tanz für Kinder ab sechs Jahren wird dann vom 5. bis zu 8. 12. im Theater der Stadt Schweinfurt laufen, sowie in Röttingen, Aschaffenburg und Neuburg an der Donau.Bambi ist weltweit bekannt - allerdings vor allem durch den Zeichentrick-Film von Walt Disney. Doch schon bevor diese Version mit den großäugigen Tieren 1942 dem Kinderfilm neue Dimensionen verlieh, war das Buch "Bambi. Eine Lebensgeschichte aus dem Walde" des Österreichers Felix Salten ein großer internationaler Erfolg - im übrigen der größte seines Lebens.Die "Lebensbilder" schildern das Heranwachsen des jungen Rehbocks Bambi, aber auch den Kreislauf des Lebens im Wald. Christian Schidlowsky hat zusammen mit dem Choreographen Dominik Blank daraus eine Bühnenversion geschaffen, die Bambis Waldleben mit allen Sinnen feiert. Es spielen: Alexander Baab, Tonia Fechter, Katharina Försch, Vincenzo Tatti.Karten, Termine und weitere Infos unter www.theater-massbach.de