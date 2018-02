Auswandern mit Hindernissen

Bei der Premiere der Komödie "Zwischen Wahnsinn und Mallorca" zeigten die Darsteller am Samstag erneut, dass sie mit ihrer grandiosen Spielkunst jedem Lustspiel ihren besonderen Stempel aufdrücken können. 1600 Besucher werden die Festhalle bei den zehn Abendvorstellungen füllen, denn alle Karten für die Komödie in drei Akten von Bernhard Spehling sind im Vorverkauf bereits abgesetzt.



Peter Göbel, als Manager der Gruppe konnte auch in diesem Jahr wieder die Senioren des Marienstifts Schweinfurt begrüßen, die auf Vermittlung von Bettina Heusinger, mit einem Bus angereist waren. Dass es ihnen gefallen hat, beweist die Aussage eines Besuchers: "Willst Du mal wieder herzhaft lachen, musst Du das Theater in Thundorf besuchen" oder ein Theaterfreund aus Stadtlauringen: "Das Theater in Thundorf kann man nicht beschreiben, man muss es einfach erleben".



Die Regie liegt wieder in den bewährten Händen von Hilmar Kehl, der selbst von 1969 bis 1980 auf der Bühne stand und seit 1981 die Theatergruppe Thundorf erfolgreich leitet. Schon vor Weihnachten gilt es dabei Bühnenstücke zu studieren und auf die zur Verfügung stehenden Schauspieler zuzuschneiden. In wochenlanger intensiver Probenarbeit haben die Laienschauspieler das Stück eingeübt. Besonders stolz ist die Theatergruppe Thundorf auf ihren Nachwuchs. "In den letzten Jahren haben wir einige hervorragende junge Talente hinzugewonnen", sagt der Manager der Truppe, Peter Göbel. Sie sind mit Elan dabei und passen sich der weit über die Ortsgrenzen hinaus bekannten Gruppe an. Seit die junge Generation dabei ist, kann auch rotiert werden, sehr zur Freude der Stammspieler.



Beim diesjährigen Dreiakter "Zwischen Wahnsinn und Mallorca" geht es richtig turbulent zu. Schriftsteller Jürgen Müller will seinen Ehestrapazen endgültig den Rücken kehren. So entschließt er sich, den Rest seines Lebens in sonniger Atmosphäre ohne seine Ehefrau Carolin zu genießen. Dieser schenkt er kurzerhand ein Wochenende auf einer Beautyfarm, um in Seelenruhe auszuziehen und für immer nach Mallorca zu verschwinden. Die Abfahrt der Frau Gemahlin und das Eintreffen der Umzugshandwerker bei Jürgen bleiben allerdings die einzigen Geschehnisse, die in diesem Haus planmäßig passieren.



Skurril, frivol und kriminell

Mit seinem Freund Peter packt er Möbel und andere Sachen zusammen, die er mitnehmen will. Peter hat auf dem Weg zu Jürgen, hilfsbereit wie er ist, eine junge Anhalterin mitgenommen. Diese entpuppt sich als eine wesentlich turbulentere Gestalt als zunächst angenommen. Eine solche Erscheinung passt ebenso wenig in das Geschehen, wie die leicht bekleidete Nachbarin, die sich aus ihrer Wohnung ausgesperrt hat und ebenfalls ausgerechnet bei Jürgen um Hilfe ersucht. So treffen nach der Reihe weitere skurrile, frivole und sogar kriminelle Figuren ausgerechnet in Jürgens Wohnung ein, der dem Tränen lachendem Publikum zeigt, wie er auch noch der urplötzlich auftauchenden Schwiegermutter diese Gestalten erklärt. Zu seinem Trip nach Mallorca ist Jürgen aber trotzdem noch fest entschlossen. Weitere Schauspieler waren die beiden Möbelpacker von der Firma "Nacht und Nebel" und der Zuhälter Angelo Stagioni. Wo und wie die Geschichte endet, im Wahnsinn in Mallorca oder vielleicht dazwischen, das können die Besucher vor Ort live erleben. Soviel sei verraten, einige Rollen sind maßgeschneidert auf die Laienschauspieler.



Weitere Aufführungen der Theatergruppe sind an den Wochenenden Samstag/Sonntag: 3./4. März, 10./11. März, 17./18. März und 24./25.März in der Festhalle Thundorf. Die Vorstellungen beginnen am Samstag jeweils um 19 Uhr und sonntags jeweils um 18.30 Uhr.