Auf Zeitreise mit Schorsch und Rita

Was draußen drauf steht, muss nicht immer drin sein. Jedenfalls nicht ausschließlich. So sind es durchaus nicht nur Zahlen, mit denen sich die Schülerinnen und Schüler des Projektseminars Mathe am Johann-Philipp-von-Schönborn-Gymnasium beschäftigt haben. Sie entwickelten ein Übungsheft für Schüler der vierten und fünften Klasse, mit dessen Hilfe die Kinder ihr fachlichen Grundkenntnisse in Deutsch und Mathematik verbessern können. Das Besondere: "Es ist nicht nur eine Ansammlung von Arbeitsblättern, sondern ein Buch mit einer fortlaufenden Geschichte", sagt Christian Stoßberg, der das P-Seminar leitet. Rund 50 Vorbestellungen für das Heft liegen bereits vor. Jetzt wird noch ein Verleger gesucht, der das Übungsheft kostengünstig druckt.Die Idee hat Christian Stoßberg eingebracht. Die Umsetzung allerdings hat er den Schülerinnen und Schülern völlig selbst überlassen. "Wir wollten ein Aufgabenheft erstellen, dass den Übertritt von der vierten in die fünfte Klasse erleichtern soll", erläutert Tizian Gebert. "Diese Aufgaben sind an den neuen Lehrplan angepasst."Die Schülerinnen und Schüler des P-Seminars haben sich zunächst jede Menge Aufgaben angesehen, auch einige nach dem alten Lehrplan. Daraus sind dann von ihnen völlig neue Aufgaben erarbeitet worden, die sich am neuen Lehrplan orientieren, sagt Hanna Sperlich. Sie hat sich die Geschichte ausgedacht, die sich durch das gesamte Übungsheft zieht. Zwei Jugendliche, Schorsch und Rita, finden auf dem Dachboden ihres Opas eine Zeitmaschine. Zusammen mit ihm reisen sie dann durch die verschiedenen Epochen der Geschichte. Durch das Lösen der Aufgaben sollen die Übenden den beiden Jugendlichen in der Geschichte dabei helfen, wieder nach Hause zu finden.Was den Schülerinnen und Schülern nun noch fehlte, war eine Illustration ihrer Geschichte, was nicht zuletzt wegen der Urheberrechte nicht ganz einfach schien, wie Christian Stoßberg erläutert. "Deshalb haben wir einen eigenen Illustrator eingestellt, der uns von Schülern und Kunstlehrern wärmstens empfohlen wurde und der einen herausragenden Job gemacht hat." Die Rede ist von Linus Beckmann. "Etwa 27 bis 30 Stunden habe ich dafür gebraucht", sagt der Schüler der zehnten Klasse. In dieser kurzen Zeit hat er 20 Illustrationen angefertigt. Das Heft umfasst 72 Seiten, 25 davon sind farbig gestaltet.Auf Aufgaben der Fächer Deutsch und Mathe konzentriert sich das Heft. "Wir haben erst überlegt, auch noch eine Fremdsprache hinzuzunehmen", sagt Christian Stoßberg. Davon haben sie aber abgesehen, weil die Schüler der fünften Klasse unter mehreren Fremdsprachen ihren Favoriten auswählen können.Die Unzufriedenheit mit dem Vertretungsunterricht hat den Lehrer auf die Idee mit dem Übungsheft gebracht. So soll Lehrern und Schülern ein Instrument in die Hand gegeben werden, mit dessen Hilfe sie Vertretungsstunden wirklich sinnvoll gestalten können, das man ihnen hilft, ihre grundlegenden Fähigkeiten zu verbessern und an dem sie auch noch Spaß haben. Christian Stoßberg hält nichts von den "Galgenmännchen" im Vertretungsunterricht, die immer wieder herhalten müssen.Inzwischen ist das Heft fix und fertig, nun wird ein Verleger gesucht, der ihnen das Werk kostengünstig druckt. Die 13 Schülerinnen und Schüler des P-Seminars haben bereits mehrere Verlage angeschrieben. Unabhängig davon laufen bereits die Bestellungen ein. Etwa 50 liegen inzwischen vor. Und es dürfen gerne noch ein paar mehr werden. Der Preis wird zwischen fünf und sieben Euro liegen. Dabei handelt es sich um den Selbstkostenpreis. "Ich finde es schön, dass sie etwas so Praxisbezogenes geschaffen haben", sagt beispielsweise Kerstin Väth, deren Sohn das Gymnasium besucht. "Die Kinder verstehen Aufgabestellungen oder auch Erklärungen oft besser, wenn sie von Schülern kommen", findet sie. Zwar ist ihr Sohn inzwischen in der sechsten Klasse, das Projekt möchte sie dennoch unterstützen. "Ich habe gleich drei Exemplare bestellt, zwei für meine Schwägerinnen."Nähere Informationen gibt es auf der Homepage des Gymnasiums unter www.schoenborn-gymnasium.com . Bestellungen können unter psemmathe@gmx.de abgegeben werden. Christian Stoßberg kann sich gut vorstellen, dass auch einmal ähnliche Übungshefte für die höheren Klassen entstehen. Das wäre aber dann die Aufgebe eines neuen P-Seminars.