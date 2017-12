Anneliese Albert wieder Vorsitzende

Die Heimleiterin des Juliusspitals in Münnerstadt, Dagmar Schirling, lud die neu gewählten Mitglieder zur konstituierenden Sitzung ein. Als ordentliche Mitglieder wurden gewählt: Roswitha Stapf, Helga Sebald, Maria Polst, Johann Friedel und Anneliese Albert. Ersatzmitglieder sind: Gerda Gundelach, Ingeborg Rau und Georg Grimm.



Alle erhielten zum Dank für ihre Bereitschaft von der Heimleiterin einen Blumenstrauß. Als Vorsitzende wurde Anneliese Albert wiedergewählt, die dieses Amt seit fünf Jahren innehat, und als Stellvertreterin Roswitha Stapf. Anschließend wurden die in der Advents- und Weihnachtszeit geplanten Feiern besprochen. Der Heimbeirat vertritt alle Heimbewohner, trägt ihre Wünsche der Heimleitung vor und berät sie. Er trifft sich einmal in jedem Vierteljahr.