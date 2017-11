Alle Posten schnell besetzt

Problemlos gestaltete sich bei der Jahreshauptversammlung des Ortsverbands Burglauer im Sozialverband VdK Bayern in der Rudi-Erhard-Halle die Neuwahlen. Alle Funktionsämter konnten zügig besetzt werden. Ein Höhepunkt war auch die Auszeichnung verdienter und langjähriger Mitglieder.

Ortsvorsitzender Wolfgang Tritscher informierte über die umfangreichen Hilfsmöglichkeiten, die VDK-Mitglieder in Anspruch nehmen können. Er nannte unter anderem die umfassende Unterstützung in Bereichen der Renten-, Kranken-, Pflege- und Unfallversicherung, das Schwerbehindertenrecht, die soziale Grundsicherung und die Möglichkeit, Kuren, Erholung, Fort- und Weiterbildung. Mitglieder, aber auch Nichtmitglieder können sich vom Sozialverband beraten lassen und von der großen Erfahrung und Fachkompetenz profitieren. Tritscher erinnerte, dass der Verband früher wie heute seiner Aufgabe als "sozialpolitische Feuerwehr und Schutzmacht der älteren und behinderten Menschen" nachkommt und sich gegen den Sozialabbau stemmt.

Kreisgeschäftsführerin Lydia Vorndran dankte den ehrenamtlichen Mitgliedern, die sich im Jahr 2016 für die Aktion "Helft-Wunden-heilen" zur Verfügung gestellt hatten. "Jeder gesammelte Euro kommt Menschen zugute, die nicht auf der Sonnenseite des Lebens stehen", informierte Vorndran. Die diesjährige "Helft-Wunden-heilen-Sammlung wird bis zum 19. November durchgeführt.

Ein Höhepunkt war zweifelsohne die Auszeichnung von langjährigen Mitgliedern. Tritscher freute sich, Irmgard Dünisch für 30 Jahre Vereinstreue und langjährige Mitarbeit im Vorstand, Birgit Hoffelner für 25 Jahre Treue und Vorstandstätigkeit sowie Herbert Hehn für 20 Jahre Treue zum VDK auszeichnen zu können.