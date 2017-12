Aktion Sternstunden mit Rekordergebnis

Bei der Übergabe des Spendenschecks zu Gunsten der Aktion Sternstunden im Gasthaus Sotier herrschte bei den Vereinsvertretern und Stadträten große Spannung, ob das Vorjahresergebnis wieder erreicht oder sogar übertroffen werden konnte. Zum 7. Mal hatte der Großwenkheimer Weihnachtsmarkt zugunsten dieser Aktion stattgefunden.



Und tatsächlich: "Die Veranstaltung war ein super Erfolg", sagte Anton Ziegler, Vorsitzender der federführenden Eigenheimervereinigung Großwenkheim, und sorgte für zusätzliche Spannung. Ohne die zahlreichen Helfer, Aussteller, Vereine und Besucher wäre das nicht möglich gewesen.



Immer besser werde die Spendenbox angenommen. "Wir können in diesem Jahr die gigantische Summe von 9100 Euro an die Aktion Sternstunden überreichen", sagte Ziegler schließlich. Gewinner seien damit die Kinder, die finanziell unterstützt werden.



Damit wurde das das Vorjahresergebnis von 7400 Euro wurde erneut deutlich übertroffen. Allein in der Spendenbox waren rund 5000 Euro. Damit wurden in den bisher sieben Weihnachtsmärkten insgesamt 36 748 Euro für den guten Zweck erzielt. "Ihr habt euch mit dieser gigantischen Summe selbst übertroffen", sagte Eberhard Schellenberger, Studioleiter des Bayerischen Rundfunks in Würzburg, sichtlich überrascht bei der Übergabe des Schecks. "Ihr könnt wirklich stolz sein, was ihr hier seit sieben Jahren leistet", so Schellenberger.



Als konkretes Beispiel nannte Schellenberger die Hilfe beim Aufbau der Kinder-Palliativstation der Malteser mit 240 000 Euro. Jeder Cent gehe in die Projekte, denn die Verwaltungskosten würden von Sponsoren getragen. "Ich freue mich über das riesige Engagement hier in Großwenkheim und würde mich natürlich auch freuen, wenn ihr weiter macht", sagte Schellenberger, denn nach Großwenkheim komme er sehr gerne. Die Großwenkheimer Sternstunden hätten bei den Verantwortlichen des Bayerischen Rundfunks in München schon einen besonderen Namen. Spontan wurde festgelegt, dass im Jahre 2018 die 8. Großwenkheimer Sternstunden am Samstag vor dem 3. Adventssonntag stattfinden sollen.