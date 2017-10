Abschied nach 35 Jahren

von PHILIPP BAUERNSCHUBERT

Am Tag der "Pfarreiengemeinschaft im Lauertal" trafen sich alle beteiligten Pfarrgemeinden in der Kirche von Rannungen, um sich von Pfarrer Manfred Finger in größerem Rahmen zu verabschieden. Schon der Einzug der Pfarrer, dem Altardienst und den Vertretern des Pastoralausschusses zeigte auf, dass hier eine Persönlichkeit, die 35 Jahre das katholische Leben im Lauertal verkörpert hat, verabschiedet wird. Landrat Thomas Bold und die vier Bürgermeister Matthias Klement (Maßbach), Judith Dekant (Thundorf), Helmut Blank (Münnerstadt) und Fridolin Zehner (Rannungen) ließen es sich nicht nehmen, sich auch für die politischen Gemeinden bei Finger zu bedanken und "Auf Wiedersehen" zu sagen.



Pastoralratsvorsitzenden Erhard Ledermann sagte, "wir feiern heute den 7. Geburtstag der Pfarreiengemeinschaft im Lauertal", die aus den neun Pfarrgemeinden Maßbach, Poppenlauer, Rannungen, Rothhausen, Thundorf, Theinfeld, Volkershausen, Weichtungen und Wermerichshausen besteht. Die Geburtstage werden in der Form eines "Pfarreiengemeinschaftstages" reihum in jeder Gemeinde gefeiert, heuer außer der Reihe wieder in Rannungen,wo vor sieben Jahren alles begann. Ein Grund sei aber auch, dass "wir von einem Mitglied Abschied nehmen müssen, das die neun Pfarrgemeinden zu dieser Gemeinschaft zusammengeführt und sie seither geleitet hat. Mit anderen Worten, wir nehmen Abschied von unserem verehrten Pfarradministrator und Pfarrer Manfred Finger". Dies sei allerdings kein Grund zum Feiern, "denn in seinen 35 Jahren Tätigkeit in den Gemeinden, teils durchgängig, teils vertretungsweise als Priester, Pfarrer oder einfacher Bürger war er einer von uns, der tiefe Spuren hinterlassen wird".



Den Gottesdienst in der geschmückten Pfarrkirche von Rannungen umrahmten der Kirchenchor unter der Leitung von Erika Kurfeß und 42 Ministranten. Ledermann sprach Pfarrer Manfred Finger direkt an. "Du hast als Pfarrer, nämlich als Verwalter der Dir anvertrauten Pfarrgemeinden und der Pfarreiengemeinschaft mit Deinen bescheidenen Mitteln, aber auch mit bereitwilliger ehrenamtlicher Unterstützung, alles getan, um die Kirchen im Dorf zu lassen und zu erhalten". Zum Schluss nur noch soviel: Du warst uns teils 35 Jahre lang ein fleißiger Priester von altem "Schrot und Korn", ein Generalist. Du warst aber auch ein Original, wie man es in der Pastoral der Zukunft wohl immer weniger antreffen wird. Diese Pfarreiengemeinschaft trägt Deine Handschrift und wird Dich noch lange in Erinnerung behalten." Zum Abschied überreichten die neun Pfarreien eine Kerze auf Geld stehend (in Anspielung an die neun Pfarrgemeinden). Pastoralreferent Christof Bärhausen übergab noch ein Erinnerungsbuch in dem jede Gemeinde eine Seite gestaltete und trug ein selbst getextetes Gedicht zum Abschied vor.



Ledermann erzählte weiter und blickte zurück, wie alles 1982 begann.Die Pfarrgemeinde, Pfarrgemeinderat, Kirchenverwaltung, Musikverein und sogar der damalige Landrat Herbert Neder, waren an jenem Septembertag 1982 in Poppenlauer versammelt und warteten auf den neuen Pfarrer. Ein Auto fuhr an der Kirche vor, zwei junge Männer stiegen aus und sahen sich um. Einer erschien besonders jugendlich und forsch - mit Apostelbereifung an den Füßen, Jeans, buntem Hemd und Strickjacke und einem frechen Schnauzbart. Da ging eine Frau auf ihn zu und sagte: " Da könne se fei net stieh geblei. Do künnt gleich unner neuer Pforr! Do müssese e weng Platz moch!" Worauf der junge Mann antwortete: "Ich bin der neue Pfarrer!" Genau so erging es Altbürgermeister Anton Bauernschubert aus Thundorf, damals Pressevertreter. Er suchte ebenfalls nach dem neuen Pfarrer im Anzug und Krawatte, bis er merkte, der Pfarrer ist schon längst hier.



Neben Erhard Ledermann und Christof Bärhausen sprachen weitere Grußworte: Bürgermeister Fridolin Zehner für alle vier politischen Gemeinden, Landrat Thomas Bold, der Rektor der Mittelschule Maßbach, Wolfgang Wittmann, der evangelische Pfarrer Stefan Bonawitz für die fünf evangelischen Gemeinden und Richard Kleinhenz für die örtliche und die Bezirks Kolpingfamile. In allen Reden wurde vor allem erwähnt, dass man die Predigten von Pfarrer Finger schmerzlich vermissen wird. In seiner Predigt hatte Finger einen Vergleich mit einem Garten gebracht, darauf ging Landrat Bold ein, in dem er sagte: "Vor 35 Jahren ist ein Gärtner nach Poppenlauer gekommen und hat in 35 Jahren diesen zum Blühen und Gedeihen gebracht". Jetzt müssen eben andere ans Werk und wenn es Laien sind. Beim gemütlichen Beisammensein im Pfarrheim haben sich neben den Gottesdienstbesuchern auch die Musikkapelle und der Kindergarten von Finger verabschiedet.